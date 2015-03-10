کاهش ذخیره سد کرج به ۵۰ میلیون متر مکعب

حسین میررجبی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی از چالش های پیش روی بشر است، فعالیت های آبخیزداری را از راهکارهای توسعه پوشش گیاهی و کمک به حفظ و جذب آب عنوان کرد و افزود: از ۴۱۷ درصد بارندگی در کشور حدود ۷۰ درصد آن تبخیر می شود و بخش کمی از آب باران برای استفاده باقی می ماند اما اقدامات آبخیزداری می تواند به میزان قابل توجهی در جذب و نگهداری آب اثرگذار باشد.

وی گفت: همچنین خاک جنگل حدود ۱۸ برابر قادر به جذب بیشتر آب است و به این علت است که حفظ و توسعه پوشش گیاهی و در کنار آن فعالیت های آبخیزداری به حفظ ذخایر آب سفره های زیرزمینی کمک می کند.

میررجبی تصریح کرد: از طریق عملیات آبخیزداری می توان ۳۰ درصد از تبخیر ۷۰ درصدی آب را احیا کرد و این کار ۱۷ درصد به تغذیه آب زیرزمینی و ۱۳ درصد به توسعه پوش گیاهی کمک می کند.

۷۰ درصد آب باران تبخیر می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز میزان بارندگی در استان را بر اساس آمار دوره ای بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود: بیشتر این آب بی آنکه استفاده درستی شود با تبخیر از بین می رود.

وی نیاز آبی البرز را حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب اعلام و تصریح کرد: هم اکنون ذخیره آب سد کرج به ۵۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته و در این شرایط با کمبود ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب مواجه ایم.

میررجبی تاکید کرد: باید هنر خود را در پرداختن به موضوعات مرتبط با تبخیر آب از طریق عملیات آبخیزداری و ذخیره سفره های زیرزمینی آب به کار بندیم.

فعالیت های آبخیزداری نیازمند حمایت جدی است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز اقدامات سلبی برای حفظ ذخایر آبی را به تنهایی چاره ساز ندانست و یادآور شد: در کنار اقدمات سلبی و ممانعت از حفر چاه های غیرمجاز و علاوه بر آن انجام اقدامات فرهنگی و فرهنگسازی و ترویجی، باید فعالیت های آبخیزداری در راس امور قرار گیرد و هر دستگاهی که به حفظ و نگهداری آب کمک می کند برای توسعه فعالیتهای خود نیازمند حمایت است.

به گفته این مسئول ۵۲ حوزه آبخیز در البرز شناسایی شده که در ۴۱ درصد از سطح حوزه ها عملیات آبخیزداری به اجرا درآمده است.

میررجبی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی بارندگی ها، تصریح کرد: در صورت ادامه این روند و از بین رفتن پوشش گیاهی، انتشار گازهای گلخانه ای به بیشترین میزان خود رسیده و فاجعه رخ خواهد داد.

وی طرح پرسش مهر با موضوع مشکل آب و نحوه استفاده از این نعمت الهی و مایه حیات را طرحی موثر خواند و د ر عین حال گفت: این طرحها به تنهای کافی نیست و پرداختن به اقدامات اجرایی نیز بسیار مفید است.