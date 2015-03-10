اساسنامه شرکت شهربان اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر؛ علیرضا دبیر با اشاره به تاخیر ۹ ماهه شهرداری در ارسال این لایحه به شورای شهر اظهار داشت: بر اساس تبصره های بودجه سال ۹۳ شورای شهر؛ شهرداری تهران را مکلف کرده بود آیین نامه اجرایی شرکت شهربان را برای تصویب ارسال کند.

وی افزود: بر اساس این تبصره بودجه سال ۹۳ این شرکت منوط به تصویب آیین نامه شد چرا که باید ارتباط شرکت شهربان با آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مشخص شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد:‌طی جلسات مستمری که با شرکت شهربان در کمیسیون برگزار شد تغییر هیات مدیره داخلی و تغییراتی در اساسنامه و آیین نامه بررسی شد و لازم است پیش از پایان سال این لایحه تصویب شود.

احمد دنیامالی در مخالفت با یک فوریت این لایحه اظهار داشت: در شهرداری تهران مجموعه های بسیار زیادی مثل حریم بان؛ شهربان و پسماند وجود دارد که وظایف نظارتی دارند اما هر کدام با ساز و کار خودشان عمل می کنند.

رییس کمیسیون عمران بر بررسی اساس نامه همه این بخش ها در قالب یک مجموعه کلان تاکید کرد و گفت:‌ما می توانیم اساس نامه شهربان را کلی تر ببینیم که وظایف مجموعه های نظارتی دیگر را هم قاعده مند کنیم.

علیرضا دبیر در پاسخ به وی گفت: شورای شهر شهرداری تهران را در سال ۹۳ مکلف کرده است که به منظور کاهش آرای ماده ۱۰۰ اساس نامه شرکت شهربان را بازنگری کنند. ما می توانیم نقطه نظرات آقای دنیامالی را نیز در جریان بررسی اساس نامه این شرکت ببینیم.

حقانی در موافقت با این لایحه تاکید کرد: شرکت های حریم بان معبربان و شهربان باید ادغام شود تا جایگاه واقعی خودشان را در حوزه خدمات شهری پیدا کنند. بسیاری از وظایفی که در اساس نامه شرکت ها بود در این اساس نامه دیده می شود.

در پایان پس از بحث و بررسی های انجام شده یک فوریت این لایحه تصویب شد.