مراجعه به کمیته امداد زنجان ۶۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ولیزاده قبل از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه کمیته امداد در ۳۵ سر فصل به مدد جویان خود خدمات ارائه می دهد افزود: در این میان کلیه مدد جویان رضایت کاملی از خدمات دارند.

وی اظهار داشت: ۳ هزار و ۳۰۰ دانش آموز و ۹۰۰ دانشجو در استان زنجان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: هر سال از تعداد این مدد جویان کاهش پیدا می کند و اینها امروز جزو پزشکان و متخصصان این استان هستند.

ولیزاده گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) در چند سال گذشته جزو ۵ دستگاه برتر کشور در بحث ارائه خدمت به جامعه هدف بوده و امسال هم رتبه ۶ کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه از فعالیت ۲۰ مرکز نیکوکاری در زنجان خبر داد و گفت: در ایام هفته نیکوکاری هم ۵ مرکز نیکوکاری در مرکز استان و شهرستانها افتتاح شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان یاد آورشد:این مراکزبسیار هدفمند فعالیت می کنند و تاکنون توفیفات خوبی هم از این مراکز به دست آمده و با اثر بخشی خوبی هم همراه بوده است.

ولیزاده به توانمند شدن جامعه هدف امداد اشاره کرد و افزود: سالانه 10 درصد از مددجویان این نهاد از چرخه حمایتی امداد خارج می شوند.