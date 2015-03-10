به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالی پور پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ستاد تسهیلات زائرین استانداری قم اظهار داشت: با توجه به تصمیمات استاندار قم، برای کمیتههای دهگانه احکامی صادر شده است.
وی ادامه داد: هر یک از کمیتههای دهگانه که شامل کمیته اجرایی با مسئولیت فرماندار، کمیته اسکان، زائران خارجی، حمل و نقل و ترافیک، پشتیبانی، تنظیم بازار، خدمات شهری، امور امدادی، اطلاعرسانی و یک کمیته نظارت و ارزیابی کار خود را در این عرصه آغاز کردهاند.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم اضافه کرد: در طول امسال سه جلسه رسمی ستاد تسهیلات زائران داشتهایم که جلسه آخر با ریاست استاندار در دفتر تولیت آستانه حضرت معصومه(س) برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه در ستاد تسهیلات زائران ۴۵ دستگاه درگیر هستند، اظهار داشت: جمیع شرایط در استان قم به سمتی میرود که یک بهار فاطمی خوب داشته باشیم که زائران هیچ مشکلی در شهر نداشته باشند.
عالی پور با اشاره به وظایف معاونت زائران در استانداری قم گفت: این حوزه باید کاری انجام دهد که قم به عنوان قلب جهان اسلام بهترین میزبانی را داشته و فضایی ایجاد شود که مسلمانان از سراسر جهان به این شهر بیایند.
وی افزود: باید رسانهها به معاونت زائران کمک کند تا چشماندازی برای قم ترسیم کنیم که تمام مسلمانان نسبت به این شهر رغبت پیدا کنند.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم با اشاره به اینکه بهار امسال با شهادت و ولادت حضرت زهرا(س) مقارن شده گفت: این سال فاطمی باید برای همه زائران یک پیوست فرهنگی همراه داشته باشد تا بتوانیم وظیفه فرهنگی قم را به همه ابلاغ کنیم.
خدمترسانی به زائران فراملی است
وی با اشاره به اینکه خدمت به زائران فراملی است، ادامه داد: نگاه دستگاههای اجرایی استان قم در این عرصه باید در حد بینالمللی باشد.
عالی پور، زائران خارجی را مهمترین تابلوی تبلیغاتی برای قم دانست و گفت: کسبه، هتلدار، راننده اتوبوس و تاکسی و ... از کسانی هستند که این تابلوی تبلیغاتی را خواهند ساخت. باید کاری کنیم که این افراد نسبت به وضعیت خود آگاه شده و بهترین رفتار را با زائران داشته باشند.
وی افزود: رفتار و گفتار ما در قم باید ترجمه انقلاب اسلامی و مکتب اهل بیت(ع) باشد به همین دلیل این فرهنگ متعالی باید در رفتار مردم قم متجلی شده و به سمتی حرکت کنیم که رفتارهای ما الگوی جهانی شود.
باید همه قم را فراتر از یک شهر ببینند
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم افزود: عملکرد ستادهای تسهیلات زمانی میتواند فایده داشته باشد که مردم به مصوبات آنها عمل کرده و نقش خود را در میزبانی به خوبی ایفا کنند.
وی با اشاره به اینکه گفتمان خادم اهل بیت(ع) بودن در قم باید به گفتمان غالب تبدیل شود، اظهار داشت: باید همه قم را فراتر از یک شهر ببینند.
عالی پور گفت: اسکان زائران در قم از سه ساعت به یک و نیم روز اضافه شده است.
وی با اشاره به اهمیت برپایی نماز جماعت در مراکزی که زائران حضور دارند افزود: رسانهها باید به این مسئله کمک کرده و انتقادات و پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم با اشاره به اجرای طرح آرامش بهاری در اوقاف گفت: این مسئله در قم باید بسیار پررنگتر دیده شود چرا که ۴۰۰ امامزاده در این شهر وجود دارد.
توجه به نقاط قوت و ضعف سالهای گذشته
وی با اشاره به انجام کارهای پژوهشی برای محاسبه نقاط قوت و ضعف ستاد تسهیلات زائران در سالهای گذشته ادامه داد: باید به سمتی برویم که در سال ۹۴ بهترین باشیم.
عالیپور با اشاره به اینکه مانند سالهای قبل تمام ادارات در ایام تعطیل درهایشان به روی زائران باز است، گفت: کمیتههای ما در حوزههای مختلف وظایف خود را انجام میدهند.
وی با اشاره به اهمیت عملکرد حوزه اسکان و اضافه شدن ظرفیت برای نوروز ۹۴ افزود: امسال برای دانشجویان و دانشگاهیان، دانشگاه قم اعلام آمادگی برای خدمترسانی کرده است.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم افزود: برخی مراکز دیگر هم که سالهای قبل زیر بار این مسئله نمیرفتند امسال برای پذیرایی از زائران آماده شدهاند.
وی با اشاره به ظرفیت اسکانی که در حوزههای علمیه دارند، گفت: اگر به سمتی برویم که زائران خارجی بیایند و با سبک زندگی طلاب آشنا شوند، یک جذابیت ایجاد کردهایم.
عالیپور با اشاره به طبخ نان رایگان در روز شهادت حضرت زهرا(س) اضافه کرد: باید به سمتی برویم که مانند کشور عراق تمام ظرفیت مردم برای پذیرایی از میهمانان شهر قم آماده شود.
زیباسازی منظر شهری موضوع دیگری بود که وی به آن اشاره کرد و گفت: شهرداری سال گذشته به خوبی در این زمینه عمل کرد و امسال هم بهتر خواهند بود.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم با اشاره به اهمیت حفظ اصول میزبانی اضافه کرد: بهترین هدیهای که زائران از قم باید ببرند، رفتار خوب مردم است.
ساماندهی زائران عراقی از مبدا
وی با اشاره به ساماندهی زائران عراقی گفت: سال آینده یک گروه به عراق میفرستیم که این کار از مبدأ انجام شود.
عالی پور با اشاره به فعالیت کارگروه ملی زیارت در استانهای خراسان، شیراز و قم ادامه داد: این کارگروه انتظار دارد که فرهنگسازی و الگوسازی در قالب این سفرها انجام شود.
وی با اشاره به برگزاری همایش جایگاه اقتصاد در گردشگری زیارت گفت: از اصحاب رسانه میخواهیم در این حوزه هم وارد شوند.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم با اشاره به پیشبینی تعداد زائران در نوروز ۹۴ افزود: به دلیل تقارن ایام فاطمیه امسال قاعدتاً باید شلوغتر باشد.
وی با اشاره نزدیکی زائران عراقی نسبت به ایرانیها گفت: ما باید تمام امکانات بهداشتی و امنیتی آنها را تأمین کنیم. برخوردهایی که لازم است برای تأمین امنیت صورت بگیرد، توسط نیروی انتظامی انجام شده است.
عالیپور با اشاره به راهاندازی مجمع خیرین حوزه زیارت گفت: بخشی از خیرین حاضران زائرسرا بسازند برای کسانی که استطاعت مالی برای رفتن به هتل ندارند که شهرداری دو مکان با عوارض رایگان برای آنها در نظر گرفته است.
وی با اشاره به فعالیت بخشی از سرمایهداران قمی در این زمینه اظهار داشت: شهرداری هم در زمینه عوارض با این افراد مدارا خواهد کرد.
