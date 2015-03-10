رشته تیراندازی در قم با مشکلات مالی مواجه است

حسین مهره ساز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشته تیراندازی در قم در زمره رشته‌های حاضر در لیگ دسته اول مردان و زنان کشور است البته در بخش بانوان امسال به موفقیت قابل توجهی دست پیدا کردیم و حتی تا روز پایانی مسابقات، گزینه صعود به لیگ بر‌تر بودیم.

وی افزود: تیم تیراندازی بانوان قم در سال ۹۳ در لیگ دسته اول کشور صاحب عنوان سوم شد در حالی که در رقابت با تیم پرهزینه و باتجربه پردیسان تهران برای کسب عنوان دوم و صعود به لیگ بر‌تر ناموفق بود با این حال با توجه به غیبت تیراندازان بانوی قمی در سال‌های اخیر در لیگ و بازگشت آن‌ها به مسابقات، کسب مقام سوم بالا‌تر از حد انتظار بود.

رئیس هیئت تیراندازی قم گفت: در ترکیب تیم تیراندازی بانوان ما تیراندازان نوجوان حضور داشتند و وجود چنین چهره‌های جوان و جویای نامی برای تیراندازی قم یک فرصت محسوب می‌شود ضمن اینکه نرجس کولیوند تیرانداز قمی نیز در لیگ امسال عنوان دوم بخش انفرادی را به دست آورد.

مهره ساز بیان داشت: تیراندازی قم در بخش مردان با چالش‌هایی روبرو بوده که عمده آن مشکلات مالی است چنان که به دلیل همین مشکلات، بر‌ترین تیراندازان ما برای حضور در لیگ بر‌تر از تیم ما جدا شدند و این مشکلات مالی مانع از حضور تیم‌های تیراندازی قم در لیگ بر‌تر است به ویژه اینکه حریفات لیگ دسته اولی ما نیز امکانات و بودجه‌ای بیش از تیم ما دارند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر رویکرد بازیکن سازی و کمک به رشد تیراندازان را نسبت به کسب مقام تیمی در سطح کشور اولویت داده‌ایم به عبارت دیگر پس از اینکه بازیکن به سطح قابل قبولی از رشد خود می‌رسد به وی اجازه می‌دهیم که جذب تیم‌های بزرگ و بهتر از تیم تیراندازی قم شود تا بتواند پیشرفت کند.

رئیس هیئت تیراندازی قم تصریح کرد: با توجه به مشکلات مالی موجود منطقی نیست که به لیگ بر‌تر فکر کنیم زیرا حمایت مالی از رشته تیراندازی وجود ندارد و بخش خصوصی هم رغبتی به ورود به این رشته ندارد و به همین دلیل است که بیشتر تیم‌های تیراندازی کشور دولتی یا نظامی هستند.

مهره ساز افزود: حدود ۱۵۰ تیرانداز در قم وجود دارند که در تلاش هستیم از طریق آشناکردن مردم با این رشته جمعیت این ورزشکاران را افزایش دهیم تا به جامعه بزرگتری از استعداد‌ها دسترسی داشته باشیم.