تیم ملی فوتسال ایران به تورنمنت پرتغال دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پیش از این خبرهای غیر رسمی از احتمال بازی تیم ملی فوتسال ایران با اسپانیا، پرتغال و ایتالیا شنیده می‌شد، دعوتنامه‌ای از پرتغال به فدراسیون فوتبال ایران ارسال شده که مطابق آن، تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در تورنمنت چهارجانبه، به این کشور دعوت شده است.

سیدرضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این مطلب، اظهار کرد: سال آینده، سال شلوغی داریم. دعوتنامه‌ای از پرتغال به دستمان رسیده تا در تورنمنت این کشور که در تیرماه برگزار می‌شود، شرکت کنیم.

وی افزود: این تورنمنت چهارجانبه است که حضور ایران و پرتغال در آن قطعی شده و هنوز نام دو کشور دیگر مشخص نیست. به هر حال طبق برنامه از اول تا هشتم تیرماه در پرتغال خواهیم بود. این تورنمنت می‌تواند به ما کمک کند تا در آستانه جام ملت‌های آسیا، آماده‌تر باشیم.

رئیس کمیته فوتسال درباره دیدارهای تدارکاتی با اسپانیا و ایتالیا هم خاطرنشان کرد: پیگیر این بازی‌ها هم هستیم ولی حتی اگر این کشورها بپذیرند که با ما بازی کنند، با توجه به فشردگی برنامه‌های تیم ملی و لیگ کارمان یک مقدار سخت خواهد بود.