به گزارش خبرگزاری مهر، نوش‌آفرین انصاری استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایرانی است. او که پدرش دیپلمات وزارت امور خارجه بود در پاییز ۱۳۱۸ در دهلی نو هندوستان‌زاده شد. او تحصیل در رشته کتابداری را تا مقطع کار‌شناسی در مدرسه عالی کتابداری ژنو و مقطع کار‌شناسی ارشد در دانشگاه مک گیل کانادا ادامه داد و به ایران بازگشت.

انصاری از اعضای شورای کتاب کودک است. او از اعضای هیات علمی کتابداری دانشگاه تهران بوده و راه‌اندازی بخش فنی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و ریاست کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از فعالیت‌های اوست.

از آثار نوش‌آفرین انصاری می‌توان به تاسیس کتابخانه‌ها در روستا، توسعه کتابخانه‌های عمومی، کتاب برای همه، ترجمه مدخل تاریخ اسلامی اثر ژان سوواژ که به عنوان کتاب سال ایران برگزیده شد، اشاره كرد.

در مراسم نكوداشت نوش‌آفرین انصاری، چهره‌هایی مانند منصوره اتحادیه، زهره قائینی، غلامرضا امیرخانی، مهدی محقق، محمدحسن رجبی و رضا فراستی سخن خواهند گفت.

این مراسم ساعت ۱۶ تا ۱۹ روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه در مركز همایش‌های كتابخانه ملی برگزار می‌شود و حضور در این مراسم برای علاقمندان آزاد است.