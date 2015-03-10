حمایت های رهبری مهمترین عامل تقویت و رشد کانون های مساجد بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری پیش از ظهر امروز در دیدار فعالان کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان با نماینده ولی فقیه در استان، گفت: از سال ۷۱ و با تشکیل کانون های مساجد تاکنون شاهد ایجاد و راه اندازی حدود ۲۰ هزار کانون در سطح کشور هستیم.

وی اظهارداشت: تعداد کانون های مساجد استان از ۹۷ کانون در سال ۸۸ به ۴۱۳ کانون در سال جاری رسیده است.

وی عنوان کرد: به دلیل حمایت های بی دریغ مقام معظم رهبری امروز شاهد رشد و توسعه کانون های مساجد در سطح کشور هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: خوشبختانه دبیرخانه هیات نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان جزو دبیرخانه های برتر کشور است که موفق شده هم به لحاظ کمی و هم کیفی کانون ها را ارتقا دهد.

حجت الاسلام جعفری افزود: هم اکنون بیش از ۱۷ هزار نفر مخاطب و نیروهای مومن و انقلابی جذب کانون های فرهنگی هنری مساجد استان شدند و در برنامه های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و ورزشی کانون ها شرکت می کنند.

وی بیان کرد: هم اکنون ۱۰۸ کانون فرهنگی هنری در سنندج، ۶۶ کانون در قروه، ۴۹ کانون در دهگلان، ۳۱ کانون در کامیاران، ۲۳ کانون در مریوان، ۱۶ کانون در سروآباد، ۴۷ کانون در دیواندره، ۱۷ کانون در سقز، ۱۰ کانون در بانه، ۴۶ کانون در بیجار فعال هستند.

وی با بیان اینکه توسعه فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در سطح استان در اولویت برنامه های اداره کل ارشاد استان قرار دارد، اظهارداشت: در حال حاضر در استان ۱۶ کانون تخصصی، ۱۲ کانون مصلی، ۵ کانون دانشگاهی، ۲۳ خانه نور و ۶ کانون دیجیتال در سطح مساجد استان فعال است.