به گزارش خبرنگار مهر، همایون نخعی نژاد صبح سه‌شنبه در کارگروه میراث فرهنگی خراسان جنوبی اظهارکرد: گردشگری یکی از محورهای توسعه استان بوده لذا باید همه دستگاه های اجرایی استان برای توسعه این بخش گام بردارند.

وی به جاذبه ها و پتانسیل های بالای استان در بخش گردشگری اشاره کرد و گفت: معرفی استان به عنوان هدف گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی از اهداف مهم به شمار می‌رود.

زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش گردشگری فراهم شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه برای ایجاد زیرساخت های گردشگری در استان همه دستگاه ها باید دست به دست هم دهند و با یکدیگر همکای کنند، بیان کرد: باید زمینه سزمایه‌گذاری بخش خصوصی را متناسب با نیاز و میل گردشگران در استان فراهم کنیم.

نخعی نژاد تأکید کرد: اگر از این ظرفیت به درستی استفاده شود قطعا توجیه اقتصادی خوبی برای مردم دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کارگروه میراث فرهنگی استان، بیان کرد: با توجه به اینکه جلسه امروز آخرین جلسه این کارگروه در امسال است باید همه دستگاه ها ارزیابی از عملکرد خود در سال جاری داشته و گزارشی از اقدامات انجام شده در بخش گردشگری را ارائه کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: باید بتوانیم همه ما یکدیگر را صادقانه نقد کرده و مشکلات و موانع موجود بر سر راه توسعه گردشگری را در این کارگروه منعکس کنیم چراکه هدف ما معرفی استان به عنوان یک هدف گردشگری است.

نخعی نژاد به برگزاری همایش آشناسازی توراپراتورهای داخلی و خارجی با پتانسیل های گردشگری استان اشاره کرد و افزود: همه دستگاه‌ها موظف هستند تا امکانات خود را بسیج کرده تا تورهای خارجی با خاطرات خوبی از استان ما خارج شوند.

بخش گردشگری به صورت ویژه دیده شود

وی با بیان اینکه از زمان ورود تا خروج این توراپراتورها باید دهیاران پای کار بوده و با اداره کل میراث فرهنگی همکاری کنند، گفت: تامین وسایل نقلیه این تورها نیز بر عهده اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: باید بخش گردشگری در بخش حمل و نقل به صورت ویژه دیده واداره کل حمل و نقل استان نسبت به پیگیری اخذ تسهیلات ارزان قیمت برای متقاضیان و آموزش رانندگان اقدام کند.

نخعی نژاد اظهار کرد: برای برگزاری هرچه بهتر تعطیلات نوروزی نیز باید آمادگی و انسجام بین همه دستگاه های اجرای استان وجود داشته و با بسیج امکانات خدمات مناسبی به مردم ارائه شود.