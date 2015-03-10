دریافت وجه جداگانه برای سامانه جذب هیات علمی/ پاسخ دانشگاه تهران

سید مهدی قمصری معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی درخصوص دریافت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان از متقاضیان جذب در هیات علمی دانشگاه تهران گفت: ارائه خدمات در دانشگاه تهران هزینه هایی دارد که میزان این هزینه ها و دریافت آن با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه انجام می شود، بعنوان مثال برای متقاضیان دانشجوی دکتری که برای مصاحبه معرفی می شوند و یا دانشجویانی که بدون آزمون قصد ورود به مقطع ارشد و دکتری بشوند بررسی پرونده این افراد هزینه هایی دارد که دانشکده ها مبلغی که از سوی هیات رئیسه مصوب شده را دریافت می کنند.

وی افزود: وزارت علوم برای ثبت نام از متقاضیان عضویت در هیات علمی دانشگاه ها مبلغی را دریافت می کند در حالی که تنها ورود اطلاعت در پورتال وزارت علوم انجام می شود و این حجم زیاد اطلاعات به دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران ارائه می شود که باید از سوی دانشکده های دانشگاه تهران مورد بررسی قرار بگیرد، لذا هزینه ۱۰۰ هزار تومان که از سوی متقاضیان به جذب در هیئت علمی دانشگاه تهران دریافت می شود بابت بررسی این اطلاعت از سوی دانشگاه تهران است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران در خصوص ایجاد سامانه جدا از سوی دانشگاه تهران با عنوان سامانه جذب هیات علمی گفت: پورتال جذب هیات علمی دانشگاه تهران در این راستا راه اندازی شد تا افراد متقاضی مدارک مورد نیاز دانشگاه تهران که در سایت اعلام شده را بصورت دستی به دانشگاه ارائه نکنند و در این سایت بارگذاری کنند تا فرایند کار راحت تر انجام شود و این مدارکی است که دانشکده ها برای بررسی صلاحیت افراد متقاضی لازم دارند.

قمصری اظهار داشت: پورتال دانشگاه تهران با عنوان سامانه جذب اعضای هیات علمی مستقل از پروتال وزارت علوم نیست.

وی افزود: هزینه ۱۰۰ هزار تومان که از متقاضی جذب در هیئت علمی دانشگاه تهران در یافت می شود هزینه بررسی جذب آنها است که به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسیده است و برای فرایند کارشناسی و بررسی صلاحیت علمی و فردی افراد است و این موضوع باعث شده تقاضای جذب در دانشگاه تهران از ۲ هزار تقاضا به نزدیک به ۲۵۰ نفر رسیده است.