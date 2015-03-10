۲۰ برنامه برای استقبال از بهار در شهرستان آبیک اجرا می شود

عبدالحسین داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأکید بر اجرای دقیق برنامه های نوروزی اظهار داشت: با توجه به آغاز سفرهای نوروزی همه دستگاه های اجرایی شهرستان باید با هماهنگی دقیق بر لزوم اجرای همه برنامه های تدوین شده ویژه ایام نوروز نظارت داشته باشند.

وی ایام سال جدید را فرصت مناسبی برای معرفی اماکن تفریحی و دیدنی شهرستان آبیک عنوان کرد و افزود: با نصب بیلبورد و توزیع بروشور در بین مسافران اطلاع رسانی جامع و کاملی در خصوص مراکز تفریحی و دیدنی آبیک صورت خواهد گرفت.

فرماندار شهرستان آبیک تصریح کرد: مقرر شده تا شهرداری های شهرستان با آذین بندی و فضاسازی سطح شهرها و ورودی های شهرستان زمینه شور و نشاط را برای مسافرین مستقر در تمام سطح شهرستان فراهم کنند.

این مسئول تأکید کرد: اسکان مسافران در ایام نوروز یکی از برنامه های مهمی است که توسط آموزش و پرورش، شهرداری ها و اداره ورزش و جوانان باید صورت بگیرد و هماهنگی های لازم در این خصوص صورت گرفته است.

وی گفت: نیروی انتظامی مسئول تأمین امنیت محل هایی است که مسافران در آن استقرار می یابند و همیشه برنامه های تأمین امنیت مسافران با حساسیت بیشتر اجرایی شده و موفقیت آمیز بوده است.

داداشی اظهارداشت: با توجه به اینکه بازارها در ایام نوروز و حضور مسافران با افزایش تقاضا مواجه می شود، نظارت های بیشتری بر نانوایی ها، اغذیه فروشیها، تعمیرگاه ها صورت می گیرد و با هر گونه افزایش غیر قانونی قیمت ها در سطح شهرستان آبیک برخورد می شود.

فرماندار شهرستان آبیک بیان کرد: در ایام سال جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک نیز نظارت و کنترل ویژه ای بر عرضه مواد غذایی در مجتمع های پذیرایی و رفاهی بین راهی و مراکز اسکان مسافران انجام می دهد و از توزیع مواد غذایی ناسالم جلوگیری و با توزیع کنندگان برخورد می شود.

وی باز بودن مساجد، بازرسی از مجتمع های تفریحی و خدماتی، کنترل آب و هوا توسط اداره هواشناسی و اطلاع وضعیت آن به ستاد بحران، فعالیت شبانه روزی بیمارستان ها با حضور پزشکان متخصص، ترسیم کروکی محلهای اسکان مسافران، برپایی چادر راهنمایی مسافران، جلوگیری از حفاری های غیر ضرور و استقرار کشیک های تام الاختیار ادارات، از دیگر اقدامات روزهای پایانی سال و ایام نوروز در شهرستان آبیک خواهد بود.