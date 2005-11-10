مسابقات بدمينتون بانوان در مشهد برگزار مي شود

نجمه سعيدي مسوول هيات بدمينون بانوان خراسان در گفت و گو با" مهر" با بيان مطلب فوق افزود: در اين رقابت ها كه با شركت 12 تيم در حال برگزاري است ، مسابقات به صورت تيمي ، انفرادي و دوبل آزاد دنبال مي شود كه تا 21 آبان ماه ادامه خواهد داشت .

وي گفت : در اين مسابقات تيم هاي كاشمر ، خليل آباد ، شهيد فخار( يك ، دو و سه)، بسيج خواهران مشهد، تربت حيدريه، دانشگاه آزاد ، كوثر ، چكنه و گلبهار شركت كرده اند.

سعيدي در خاتمه از برگزاري مسابقات دختران در حاشيه مسابقات باشگاهي خبر داد و گفت : اين مسابقات براي دختران زير 14 سال در نظر گرفته شده و تنها در قسمت انفرادي آزاد برگزار خواهد شد.