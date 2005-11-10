۱۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۲۳

مسابقات بدمينتون بانوان در مشهد برگزار مي شود

اولين دوره مسابقات بدمينتون باشگاهي بانوان خراسان در سالن شهيد فخار مشهد در حال برگزاري است.

نجمه سعيدي مسوول هيات بدمينون بانوان خراسان در گفت و گو با" مهر" با بيان مطلب فوق افزود: در اين رقابت ها كه با شركت  12 تيم در حال برگزاري است ، مسابقات  به صورت تيمي ، انفرادي و دوبل آزاد دنبال مي شود كه تا 21 آبان ماه ادامه خواهد داشت .
وي گفت :  در اين مسابقات  تيم هاي كاشمر ، خليل آباد ، شهيد فخار( يك ، دو و سه)، بسيج خواهران مشهد، تربت حيدريه، دانشگاه آزاد ، كوثر ، چكنه و گلبهار شركت كرده اند.
سعيدي در خاتمه از برگزاري مسابقات  دختران  در حاشيه مسابقات باشگاهي خبر داد و گفت : اين مسابقات براي دختران زير 14 سال در نظر گرفته شده و تنها در قسمت انفرادي آزاد برگزار خواهد شد.

 

