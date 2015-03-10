روحانیون طبیب مردم باشند/ تاکید بر نیاز و اولویت سنجی

به گزارش خبرنگار مهر، همایش طلایه داران بصیرت پیش از ظهر امروز با حضور آیت الله سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، آیت الله حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز، سردار استادحسینی فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) البرز، حجت الاسلام موحد نماینده ولی فقیه در سپاه استان در کانون بسیج ناحیه امام حسین (ع) کرج برگزار شد.

در این همایش که به صورت متناوب به منظور امادگی ذهنی طلاب به حوادث و رویدادهای داخلی، منطقه ای و خارجی و تحلیل آخرین اخبار در این حوزه ها برگزار می شود بیش از ۴۰۰ طلبه و محصل خواهر و برادر از حوزه های علمیه استان حضور داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز در سخنرانی خود بصیرت و دیدن حرکات و نقشه های دشمن را مساله ای مهم برشمرد و با اشاره به حرکت امام برای برقرار جمهوری اسلامی گفت: امام خمینی (ره) به عنوان یک رهبر الهی با اندیشه ای الهی به مردم و قدرت افزایی مردم اعتقاد داشتند زیرا با حضور و پشتیبانی مردم پیام های امام به قدرت تبدیل می شد.

آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی ادامه داد: قدرت سازی پیام رهبران الهی توسط مردمی رخ می دهد که رهبر خود را قبول دارند و بخشی از بصیرت برای تشخیص سخن در این برهه ها مشخص می شود.

امام جمعه کرج گفت: مسئولیت ما با توجه به هجمه های دشمن بسیار سنگین است و طلاب نباید فراموش کنند که مردم امانت الهی برای ما هستند زیرا هدایت آنها در دست ما است و باید بدانیم در این راه چه کردیم.

آیت الله حسینی همدانی تصریح کرد: جامعه ما دچار آسیب هایی است که باید به صورت مستمر آنها را رصد کنیم، برای مقابله با انها طرح و برنامه و سیاست تدیون کنیم که اگر این گونه نباشد جریان دشمن به اهداف خود می رسد.

وی با تاکید بر ورود روحانیون برای تشریح مباحث سیاسی و اجتماعی به مردم، گفت: در صورتی که مجلس و جمعی را برای سخنرانی در اختیار دارید باید در مباحث اجتماعی و سیاسی برای مردم سخن بگویید و سخنان شما نیز باید به صورت کاربردی و قابل فهم برای مردم باشد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز افزود: مهمترین برنامه روحانیون وطلاب نیازسنجی و اولویت سنجی است، اگر مخاطب خود را نشناسیم و بی توجهی کنیم به آفت دچار شده ایم و فساد جامعه را فرا خواهد گرفت.

آیت الله حسینی همدانی اظهار داشت: شکل گیری انقلاب و اهداف عالیه آن که توسط مقام معظم رهبری برای ما تشریح و بیان می شود که حرکت به سوی جامعه توحیدی نوین است باید مقدمات را فراهم کنیم و مسائل را خوب بفهمیم و خوب بفهمانیم.

امام جمعه کرج تاکید کرد: ما به عنوان مسئولان فرهنگی در لباس پیامبر اسلام باید طبیب دوره گرد برای مردم باشیم، باید برای حل مسائل حرکت کنیم، مساجدی که در اختیار روحانیون قرار دارد باید محلی برای رشد و شکوفایی و حرکت در راستای اهداف الهی باشد.

وی در پایان با بیان اینکه طلاب و روحانیون باید برای مطالعه زمان بگذارند و به روز باشد زیرا تسلط به مباحث فرهنگی بسیار بسیار مهم است، تصریح کرد: برخی در زمانی که باید کاری انجام شود آن را به درستی انجام نمی دهند، بصیرت با حرف به دست نمی آید باید به آن عمل کرد، اگر کسی تقوا داشته باشد فرقان هم خواهد داشت و فرقان همان بصیرتی است که انسان را نجات می دهد.