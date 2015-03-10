کمک سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان به ۵۲ مسجد

رضا مظفری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر بیان کرد: با توجه به توانمندی كانون های فرهنگی مساجد در طول سال ٩٣ از طرح ها و برنامه های مرتبط فرهنگي حمايت كرديم.

مظفری نیا با اشاره به اينكه نگاه سازمان فرهنگی ورزشی به فعاليت های مساجد به عنوان يكی از مراكز توسعه آموزش های شهروندی است، افزود: مقوله آموزش های شهروندی ارتباط تنگاتنگی با مفاهيم ارزشی و اخلاقی در آموزه های دينی ما دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین همواره در تلاش بوده ايم تا از آموزه های دينی در پرداختن به مسائل فرهنگ شهروندی و اثرگذاری آن بر شهروندان استفاده کنیم.

وی با بيان اينكه مساله آموزش يكی از حياتی ترين و اصلی ترين نيازهای جامعه است، خاطر نشان كرد: شهر گرگان با توجه به تكثر قوميتی از ويژگی های فرهنگی خاص خود برخوردار است و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری مي بايست از تمامی ظرفيت های شهر در توسعه مفاهيم آموزشيی بهره برداری کند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: شهروندان باید فراتر از مسائل آموزشی حتی در ارتباط با نيازهای محله كنش و واكنش مناسب داشته باشند و از طريق واسطه های فرهنگی نظير كانون های فرهنگی مساجد، ايده ها و برنامه های فرهنگی، اجتماعی را در سطح محله به اجرا بگذارند.

مظفری نيا درباره نحوه تعامل مساجد با سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گفت: در اغلب موارد به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی مساجد طرح ها و برنامه های خودجوشی دارند كه پس از ارائه به سازمان، در كميته كارشناسی بررسی و با توجه به اهداف و رسالت های سازمان تطبيق داده می شود.

وی ادامه داد: سپس در راستای اجرايی شدن طرح های رسيده، در صورت نياز موضوعات در هيات مديره مطرح و بودجه لازم اختصاص داده مي شود. در برخی از موارد نيز سازمان با توجه به عملكرد و توانمندی مساجد موثر در شهر، ايده های و برنامه های خود را با آنان در ميان می گذارد واز آنان در اجرايی شدن طرح های فرهنگی ياری می خواهد.

وی هزينه صرف شده در سال ٩٣ در حمايت از برنامه های فرهنگی و آموزشی را در حدود ٣٥٠ ميليون ريال عنوان كرد و افزود: در سال ٩٤ نيز اين نگاه توسعه خواهد يافت و به دنبال آن هستيم تا هر مسجد تبديل به يک مركز آموزش شهروندی در سطح محلات شود تا از اين طريق به كيفيت زندگی شهروندان و ايجاد بستری سالم در تعاملات روزمره آنان ياری رسانيم.

مظفری نيا در پايان از تمامی موثرين فرهنگی در مساجد خواست تا طرح ها و برنامه های خود در راستای آموزش فرهنگ شهروندی در سال ٩٤ را به اين سازمان ارائه کنند.