به گزارش خبرنگار مهر، هاشم یکه زارع در مراسم آغاز تولید انبوه وانت آریسان با تشریح جزئیات توافق نهایی ایران خودرو با پژو گفت: پژو کارخانه ای مشترک با ایران خودرو در ایران احداث خواهد کرد که ۵۰ درصد سهام آن متعلق به پژو و ۵۰ درصد متعلق به ایران خودرو خواهد بود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: بر مبنای این توافق نهایی، قرار است مرکز تحقیقات مشترک، پلت فرم مشترک و صادرات ۳۰ درصد از محصولات تولیدی محقق شود.

وی تصریح کرد: در کلمه به کلمه توافق نهایی ایران خودرو با پژو عنوان شده است تا ۳۰ درصد تولیدات حتما صادر شود، در غیر این صورت به تناسب کاهش سهم عرضه محصولات به داخل نیز از سوی پژو کاهش خواهد یافت.

به گفته یکه زارع، ایران دیگر به مونتاژکاری خودرو روی نخواهد آورد و بنابراین در توافق‌ با پژو، سوزوکی ژاپن و یک شریک جدید اروپایی این موضوع لحاظ شده است.

یکه زارع ادامه داد: به زودی با یک شرکت خوب اروپایی نیز توافق خواهیم کرد اما بر مبنای این توافق‌ها، بازار خود را تقدیم آنها نخواهیم کرد بلکه از یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرویی که قرار است تا افق ۱۴۰۴ از سوی ایران خودرو تولید شود، حداکثر ۵۰ درصد مشارکت با خارجی‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: هدف اصلی ایران خودرو گرفتن بازار خودروی ایران از چینی‌ها است، چراکه اگر بی توجهی به این موضوع صورت گیرد، حتما ظرف سال‌های آینده با تداوم روند فعلی بازار خود را دو دستی تقدیم چینی ها خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: هدف‌گذاری ایران خودرو آن است که محصول با کیفیت بالاتر از چین با قیمت پایین و مشخصات فنی بهتر به بازار ارائه دهیم و در این راستا، با شرکای خارجی از جمله پژو، رنو، سوزوکی ژاپن و یک شریک اروپایی قدر کار خواهیم کرد.

به گفته یکه زارع، ظرف ۲ تا ۲.۵ سال آتی حداقل ۳ محصول با طراحی داخلی به بازار عرضه خواهیم کرد، این در شرایطی است که در کل دوره عمر صنعت خودرو در ایران تنها ۳ محصول سمند، تیبا و رانا به صورت محصول داخلی به بازار عرضه شده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: سال ۹۳ اگرچه وزارت صنعت تولید ۵۳۰ هزار دستگاه خودرو را برای ایران خودرو هدف‌گذاری کرده بود اما هدف‌گذاری این گروه صنعتی تولید ۶۰۰ هزار دستگاه بود که امیدواریم ظرف روزهای باقیمانده از سال ۹۳ بتوانیم ۹۰ هزار خودروی دیگر را نیز تولید کنیم.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ باید تولید خودرو در ایران به ۳ میلیون دستگاه برسد که در این میان، اکنون سهم بازار ایران خودرو از ۳۷ درصد سال ۹۲ به ۵۴ درصد رسیده اما هدف‌گذاری ما دستیابی به سهم ۶۰ درصدی بازار است.

یکه زارع در پاسخ به انتقادات مطرح شده به صنعت خودرو کشور خاطرنشان کرد: اگرچه به لحاظ کیفی و فنی ممکن است صنعت خودروی ایران ایراداتی داشته باشد اما اگر تعطیل شود، مثل فولاد مبارکه و پتروشیمی ها تعطیل خواهد شد بنابراین باید به جای حمله به صنعت خودروسازی تلاش کنیم تا این صنعت را تقویت کرده تا محصولاتی شایسته مردم عرضه کند.