به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با اعلام این خبر افزود: این نتایج مربوط به هفته اول مارس ۲۰۱۵ میلادی است و بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی تهران با H-index ۹۳ در رتبه نخست، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با H-index ۶۷ در رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با H-index ۶۱ در رتبه سوم قرار گرفتهاند.
رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور براساس H-Index
همراه باسایرشاخصهای استنادی،استخراج شده از بانک اطلاعاتی Scopus،هفته اول March سال ۲۰۱۵ میلادی
رتبه
نام دانشگاه علوم پزشکی
تعداد مقالات
تعداد استنادات
H-Indexâ
تعداد استنادات بدون خود استنادی
Citation/Paper
۱
تهران
۲۴۳۲۰
۱۵۰۵۰۸
۹۳
۱۱۳۸۷۸
۶.۱۸۹
۲
شهیدبهشتی
۸۷۴۶
۴۶۷۷۱
۶۷
۳۶۸۰۹
۵.۳۴۸
۳
اصفهان
۶۰۱۷
۳۱۰۳۸
۶۱
۲۴۴۲۶
۵.۱۵۸
۴
شیراز
۷۲۵۰
۳۸۰۳۹
۵۵
۳۱۱۵۷
۵.۲۴۷
۵
تبریز
۴۹۳۲
۲۳۰۸۷
۴۷
۱۷۲۴۴
۴.۶۸۱
۵
مشهد
۴۹۲۳
۲۲۴۶۹
۴۷
۱۶۸۰۳
۴.۵۶۴
۶
ایران
۳۲۸۷
۱۸۴۲۷
۴۶
۱۵۳۴۰
۵.۶۰۶
۷
کرمان
۲۰۱۲
۱۰۷۲۰
۴۲
۸۳۳۶
۵.۳۲۸
۸
مازندران
۱۸۶۶
۹۵۲۳
۳۹
۷۱۲۰
۵.۱۰۳
۹
بقیة الله
۲۱۷۷
۱۰۳۹۴
۳۷
۷۱۱۵
۴.۷۷۴
۱۰
کرمانشاه
۱۳۳۰
۶۲۲۱
۳۱
۴۶۷۵
۴.۶۷۷
۱۱
اهواز
۲۳۷۶
۷۷۱۲
۲۹
۶۱۱۹
۳.۲۴۶
۱۱
همدان
۱۴۰۸
۵۶۰۱
۲۹
۴۴۹۱
۳.۹۷۸
۱۱
علوم بهزیستی
۹۶۲
۵۱۷۹
۲۹
۳۹۸۷
۵.۳۸۴
۱۲
گلستان
۸۰۰
۴۰۷۱
۲۶
۲۸۷۳
۵.۰۸۹
