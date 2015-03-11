به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با اعلام این خبر افزود: این نتایج مربوط به هفته اول مارس ۲۰۱۵ میلادی است و بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی تهران با H-index ۹۳ در رتبه نخست، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با H-index ۶۷ در رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با H-index ۶۱ در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور براساس H-Index

همراه باسایرشاخص‌های استنادی،استخراج شده از بانک اطلاعاتی Scopus،هفته اول March سال ۲۰۱۵ میلادی