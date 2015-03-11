۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۱۹

رتبه بندی اسکوپوس منتشر شد:

نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی با شاخص تاثیر مقالات

نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور براساس H-index همراه با سایر شاخص‌های استنادی در اسکوپوس اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با اعلام این خبر افزود: این نتایج مربوط به هفته اول مارس ۲۰۱۵ میلادی است و بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی تهران با H-index ۹۳ در رتبه نخست، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با H-index ۶۷ در رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با H-index ۶۱ در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور براساس H-Index

همراه باسایرشاخص‌های استنادی،استخراج شده از بانک اطلاعاتی Scopus،هفته اول March سال ۲۰۱۵ میلادی

رتبه

نام دانشگاه علوم پزشکی

تعداد مقالات

تعداد استنادات

H-Indexâ

تعداد استنادات بدون خود استنادی

Citation/Paper

۱

تهران

۲۴۳۲۰

۱۵۰۵۰۸

۹۳

۱۱۳۸۷۸

۶.۱۸۹

۲

شهیدبهشتی

۸۷۴۶

۴۶۷۷۱

۶۷

۳۶۸۰۹

۵.۳۴۸

۳

اصفهان

۶۰۱۷

۳۱۰۳۸

۶۱

۲۴۴۲۶

۵.۱۵۸

۴

شیراز

۷۲۵۰

۳۸۰۳۹

۵۵

۳۱۱۵۷

۵.۲۴۷

۵

تبریز

۴۹۳۲

۲۳۰۸۷

۴۷

۱۷۲۴۴

۴.۶۸۱

۵

مشهد

۴۹۲۳

۲۲۴۶۹

۴۷

۱۶۸۰۳

۴.۵۶۴

۶

ایران

۳۲۸۷

۱۸۴۲۷

۴۶

۱۵۳۴۰

۵.۶۰۶

۷

کرمان

۲۰۱۲

۱۰۷۲۰

۴۲

۸۳۳۶

۵.۳۲۸

۸

مازندران

۱۸۶۶

۹۵۲۳

۳۹

۷۱۲۰

۵.۱۰۳

۹

بقیة الله

۲۱۷۷

۱۰۳۹۴

۳۷

۷۱۱۵

۴.۷۷۴

۱۰

کرمانشاه

۱۳۳۰

۶۲۲۱

۳۱

۴۶۷۵

۴.۶۷۷

۱۱

اهواز

۲۳۷۶

۷۷۱۲

۲۹

۶۱۱۹

۳.۲۴۶

۱۱

همدان

۱۴۰۸

۵۶۰۱

۲۹

۴۴۹۱

۳.۹۷۸

۱۱

علوم بهزیستی

۹۶۲

۵۱۷۹

۲۹

۳۹۸۷

۵.۳۸۴

۱۲

گلستان

۸۰۰

۴۰۷۱

۲۶

۲۸۷۳

۵.۰۸۹

زهره بال

