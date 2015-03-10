۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۵۶

سپاهان اصفهان صدرنشین لیگ تریال شد

دومین مرحله از نخستین دوره لیگ تریال باشگاه‌های کشور با صدرنشینی تیم سپاهان اصفهان همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مرحله از نخستین دوره مسابقات لیگ دوچرخه‌سواری تریال باشگاه‌های کشور به میزبانی شهر مقدس مشهد برگزار شد که در پایان این مرحله تیم سپاهان اصفهان توانست در صدر جدول رده‌بندی تیمی قرار گیرد.

نتایج تیمی این دوره از مسابقات به شرح زیر است:
۱- سپاهان اصفهان ۴۸۵ امتیاز
۲- آباریس آوا تهران ۴۰۸ امتیاز
۳- شهرداری منطقه ۸ خراسان رضوی ۳۳۲ امتیاز

دوچرخه سواران فینالیست مرحله دوم و مجموع مسابقات انجام شده لیگ تریال، در سال ۱۳۹۴ جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۵ که به میزبانی کشورمان برگزار می‌شود به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

 

