اعضای اتاق های بازرگانی اهواز، آبادان و خرمشهر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان خوزستان از معدود استانهایی است که به علت سابقه دیرینه آن در تجارت و اقتصاد سه اتاق بازرگانی دارد که این اتاق ها علاوه بر اهواز در آبادان و خرمشهر نیز فعالیت دارند.

روز گذشته هشتمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد و اعضای این دوره بعد از شمارش آرا از سوی اتاق بازرگانی ایران معرفی شدند.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، شهلا عموری با ۲۹۵ رای، سیدسلطان حسینی امین با ۲۶۱ رای، عبدالرحمن سلیمانی مقدم با ۲۵۶ رای، کاظم مهاوی با ۲۴۷ رای، همایون کوت زاده با ۲۴۲ رای، فرامرز احمدی نژاد با ۲۷۷ رای، حمید لویمی با ۲۷۰ رای، صادق سواعدی با ۲۶۲ رای، سیدعبدالکریم امام با ۲۵۴ رای، نعمت اله نوری زاده گلنگشی با ۲۲۴ رای، عدنان موسی پور با ۲۶۵ رای، عبدالرضا حرمتی با ۲۴۸ رای، صفدر پیرمرادی با ۲۶۳ رای، شریف عچرش با ۲۳۸ رای و منصور خنفری با ۲۰۴ رای به عنوان اعضای اتاق بازرگانی اهواز انتخاب شدند.

از سوی دیگر محمدصادق جوهری با ۷۹ رای، امید قربانی با ۵۶ رای، مجید پورکاید با ۵۰ رای، مسعود خیاط زاده با ۴۹ رای، اسدالله کردزنگنه با ۴۷ رای، ابراهیم کاظمی با ۸۷ رای، سیدرضا زیتون نژادموسویان با ۸۱ رای، قاسم زارعی با ۷۷ رای، احمد زندی با ۶۹ رای، غلامحسین غلامعلیان دهاقانی با ۶۵ رای، محسن براتی را ۹۲ رای، سیامک علی شاه پورده شیخی با ۸۹ رای، مسعود عبادی پور با ۸۷ رای، ایمان غلامحسین زاده با ۷۱ رای و سیدحمیدرضا کاشی با ۶۴ رای عضو اتاق بازرگانی آبادان شدند.

همچنین سید احمد حسینی فر با ۲۲۱ رای، جمال عطیه بچاری با ۱۹۷ رای، هانی فیصلی با ۱۵۸ رای، سعید حمداوی با ۱۳۸ رای، فاضل شنیور با ۱۲۹ رای، بیژن ستاره آسمان با ۱۷۹ رای، عبدالرضا ضعیف نژاد را ۱۷۳ رای، ماجد مطوریان پور با ۱۷۲ رای سیدعنب بیت عنب را ۱۷۱ رای، سیدمصطفی موسوی با ۱۵۰ رای، جواد سعیدی حیزانی با ۱۶۶ رای، شهرام زکی با ۱۴۲ رای، طاهر سلیمانی با ۲۰۳ رای، احمد شریفات با ۲۰۰ رای و ثامر جاسمی نژاد دریس با ۱۴۴ رای به عنوان اعضای اصلی اتاق بازرگانی خرمشهر معرفی شدند.

براساس اعلام مسئولان بیش از ۱۴ هزار نفر در کل کشور شرکت کردند. میزان مشارکت فعالان اقتصادی در انتخابات اتاق تهران بیش از ۳۰ درصد و در کل کشور نزدیک به ۵۰ درصد اعلام شده است.

هشتمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق سه شهرستان استان خوزستان در حالی برگزار شد که شور و نشاط فراوانی پیرامون موضوع انتخابات پارلمان بخش خصوصی شکل گرفت. حضور طیف های مختلف نشان از تنوع دیدگاه‌ تشکل‌های بخش خصوصی دارد که در مجموع با هدف تقویت جایگاه بخش خصوصی و مشارکت بیش از پیش در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور فعالیت می کنند.

از هر استان بر حسب جمعیت رای دهندگان تعدادی انتخاب می شوند که تحت عنوان هیئت نمایندگان از چهار حوزه کشاورزی، بازرگانی، صنعت و معدن هستند. هیئت نمایندگان منتخب نیز در خردادماه امسال می توانند رئیس و هیئت رئیسه آینده اتاق را از بین خود انتخاب کنند.