به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال بازدید کارشناسان آژانس انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای کشورمان، رادیو گفتگو در مصاحبه با سیدجلال فیاضی این موضوع را بررسی کرد.

وی با اشاره به سابقه پاسخ گویی ایران به هرگونه سوال از سوی آژانس گفت: پیش از این نیز امریکایی ها بحث مطالعات ادعایی را مطرح کردند و داستان جدیدی را مطرح کردند.

فیاضی با تاکید بر وجه علمی مقاله مورد نظر آژانس، اظهار کرد: مگر غیر از این است که ساخت بمب اتم را در دانشگاه ها می آموزند. آیا این دلیلی است که کشورها قصد دارند بمب اتم بسازند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: فشارهای سیاسی محورهای مورد نظر آژانس را افزایش می دهد و در این بین جمهوری اسلامی مطرح کرده است برای هرگونه همکاری با آژانس آمادگی دارد.

فیاضی همچنین در خصوص موضوع مریوان گفت: آژانس چندین بار اعلام کرد که مشکل، عدم همکاری ایران نیست؛ بلکه بحث برسر مسائل پولی و اعتباری بود.

این کارشناس ارشد مسائل هسته ای در ادامه، ادعای آژانس مبنی بر اینکه "در وضعیتی نیست که بگوید ایران فعالیت هسته ای اعلام نشده ای ندارد"، را جمله‌ای کلیشه‌ای خواند و افزود: طبیعی است که آژانس چنین جمله ای را به‌کار می گیرد برای اینکه ایران را تحت فشار سیاسی قرار دهد.

فیاضی جنبه حقوقی گزارش آژانس را مبنی بر فعالیت صلح آمیز هسته ای از سوی کشورمان دانست و تصریح کرد: ایران بارها اظهار داشته که فعالیت اعلام نشده ای ندارد؛ بنابراین آژانس بدنبال نیت خوانی و شیوه هایی دیگر است.

وی پیشنهاد ارجاع توافق هسته ای به شورای امنیت را هوشمندانه توصیف کرد و گفت: نامه امروز ۴۷ نماینده کنگره امریکا یکی از دلایل هوشمندانه بودن این پیشنهاد است؛ در این نامه اعلام شده هر نوع توافقی که از سوی اوباما امضا شود، تنها تا زمان ریاست جمهوری وی دارای ارزش است.

فیاضی این مسئله را خلاف پروتکل های بین المللی دانست و ادامه داد: رئسای جمهور کشورها، بعنوان یک شخص، پای توافقات را امضا نمی کنند؛ اما تمام توافق های بین المللی که ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل به امضا می رسد برای تمام کشورها الزام آور است.

وی گفت: این موضوع می تواند بعنوان تضمین بلندمدت توافق احتمالی ایران و ۱+۵ باشد و کنگره امریکا را خلع سلاح نماید.

فیاضی با تاکید بر لزوم بررسی ابعاد حقوقی این مسئله، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد بر مبنای این نکته که حاکمیت امریکا به عهد خود وفا نمی کند، ارائه شده و تضمینی برای توافق احتمالی آینده ایران و ۱+۵ خواهد بود.