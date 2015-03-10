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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۳

قائمی:

غفلت ازموارد مهم درسند آمایش البرز/سند بخش کشاورزی بازبینی می شود

غفلت ازموارد مهم درسند آمایش البرز/سند بخش کشاورزی بازبینی می شود

کرج - معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار البرز با بیان اینکه موارد مهمی در بخش کشاورزی سند آمایش سرزمین مغفول مانده، از بازبینی سند براساس سرشماری کشاورزی سال 93 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله قائمی در جلسه سند آمایش سرزمین که پیش از ظهر سه شنبه در محل استانداری البرز در کرج برگزار شد، با تاکید بر لزوم آینده نگری در بخش کشاورزی گفت: بخش کشاورزی در استان دارای اهمیت ویژه ای است و ظرفیت خوبی دارد لذا باید تمام دستگاه های ذینفع آینده نگری های لازم را اتخاذ کنند.

وی ایجاد انسجام سیاسی و اجتماعی را از اهداف آمایش سرزمین دانست و گفت: باید به نیازهای سازمانی و مدیریتی بخش کشاورزی بیش از گذشته پرداخت و اطلاعات این بخش باتوجه به سرشماری عمومی کشاورزی سال 90 به روز و بازبینی شود.

قائمی پرداختن به مشکلات این بخش را براساس سه سناریوی کاهش مصرف آب، کاهش قیمت و کاهش نهاده های کشاورزی شامل سموم و کود و... ضروری خواند.

معاون استاندار البرز بیکاری نیمی از فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی، بی توجهی به نقشه کاربری اراضی و وجود بزرگترین مرکز تحقیقاتی کشاورزی در استان را از موارد مغفول مانده در سند آمایش سرزمین استان در بخش کشاورزی اعلام و تاکید کرد: به قطع یقین اگر این موارد لحاظ نشود نمی توانیم به توسعه بخش کشاورزی البرز امیدوار باشیم.

به گفته قائمی در این سند همچنین به میزان مصرف آب در بخش کشاورزی اشاره نشده که ضعف این سند است.

قائمی با اشاره به کم آبی و خشکسالی در البرز گفت: باتوجه به اینکه حجم زیادی از آب به مصرف کشاورزی می رسد، نباید مسائل این حوزه مورد کم توجهی یا غفلت قرار گیرد.

کد مطلب 2515483

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