غارعلیصدر همدان ثبت جهانی شود/پیش بینی ثبت۳۰اثر همدان درفهرست ملی

به گزارش خبرنگار مهر، ریحان سروش مقدم پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه گردشگری استان همدان اظهار داشت: اداره میراث فرهنگی استان همدان برنامه های مختلفی را در راستای توسعه گردشگری، افزایش سهم اشتغال استان و افزایش صادرات صنایع دستی و ثبت ملی و جهانی آثار استان همدان در نظر گرفته است.

وی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه استان همدان دارای آثار تاریخی و طبیعی بسیاری است که قابلیت ثبت جهانی دارد، افزود: دست کند های ارزانفود و سامن از جمله این آثار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه در برخی آثار طبیعی و تاریخی استان همدان معارضی برای ثبت جهانی شدن این آثار ایجاد شده است، افزود: غار علیصدر همدان بدون حرف و حدیثی اگر معارض آن برداشته شود قابلیت ثبت جهانی دارد.

متاسفانه از ۱۷ اثری که از کشور ایران ثبت جهانی شده هیچ اثری متعلق به همدان نیست وی در ادامه سخنانش به ثبت جهانی آثار تاریخی کشور در یونسکو اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه از ۱۷ اثری که از کشور ایران ثبت جهانی شده هیچ اثری متعلق به همدان نیست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با تاکید بر اینکه استان همدان هیچ اثر ثبت جهانی ندارد، عنوان کرد: ثبت شدن هر یک از آثار همدان در فهرست جهانی زمینه بسیار مناسبی برای معرفی همدان است چرا که کارشناسان یونسکو با آن اثر آشنا می شوند.

سروش مقدم با اشاره به اینکه استان همدان باید درمدت دو، سه سال آینده حداقل یکی از آثار تاریخی و یا طبیعی خود را ثبت جهانی کند، افزود: این موضوع نیاز به همکاری گسترده مسئولان استانی و ادارات ذی ربط دارد.

وی با بیان اینکه استان همدان باید تا افق سال ۱۴۰۴ دو اثر ثبت جهانی داشته باشد، اظهار داشت: استان همدان در زمینه آثار تاریخی و طبیعی دارای حداقل ۱۰ اثر بوده که قابلیت ثبت جهانی را دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در ادامه عنوان داشت: تپه نوشیجان، تپه هگمتانه، دست کند های ارزانفود، دست کند های سامن، قلعه جوق، غار علیصدر، کتیبه های گنج نامه و حتی کوه الوند قابلیت ثبت جهانی را دارند.

سروش مقدم با تاکید بر اینکه آثار تاریخی و طبیعی استان همدان در دنیا منحصر به فرد است، بیان کرد: برخی مشکلات معارض ثبت جهانی این آثار است بطوریکه به عنوان مثال فعالیت های دست سازی که در کتیبه های گنج نامه انجام شده و یا فعالیت های انسانی که در غار علیصدر صورت گرفته از جمله موانع ثبت جهانی این آثار بوده وگرنه این آثار بدون هیچ رایزنی ثبت می شد.

وی با اشاره به اینکه ثبت جهانی آثار استان همدان همکاری استانی را می طلبد، ابراز داشت: با همکاری مسئولین استانی باید حریم این آثار آزاد شود تا بتوان برای ثبت جهانی آن راحتر اقدام کرد.

وی با بیان اینکه هزار و ۷۵۰ اثر تاریخی در استان همدان وجود دارد که ۹۸۸ آن اثر ثبت ملی شده است، پیش بینی کرد در سال ۹۴ نیز ۳۰ اثر از استان همدان در فهرست آثار ملی قرار گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در مورد موزه ها نیز گفت: با واگذاری موزه ها به بخش خصوصی موزه های استان را بیش از پیش فعال می کنیم و برای سال ۹۴ نیز تعداد موزه های واگذار شده به بخش خصوصی به شش موزه می رسد.

سروش مقدم با بیان اینکه ۳۶ مورد از صنایع دستی استان همدان نشان ملی و جهانی دریافت کردند، افزود: در سال ۹۴ این تعداد را به ۱۲۵ مورد افزایش خواهیم داد.

وی از تقویت خانه های صنایع دستی در سال آینده خبر داد و گفت: آموزش های همگانی، تقویت مجتمع های اقامتی و رفاهی و غیره از جمله برنامه ها است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در مورد تبلیغات ایام نوروز نیز گفت: بخش خصوصی برای ارائه تبلیغات در شبکه های ملی باید با میراث فرهنگی همکاری داشته باشند.