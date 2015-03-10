پیش بینی حضور گسترده گردشگران در کرمان

محمد جهانشاهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: طی سالهای اخیر شاهد روند رو به گسترش حضور گردشگران در استان کرمان به ویژه در ایام نوروز و تابستان هستیم این روند در روزهای عادی سال نیز در کرمان بسیار چشمگیر تر از سالهای گذشته است به همین دلیل پیش بینی می کنیم در ایام نوروز امسال نیز تعداد گردشگرانی که به کرمان مراجعه می کنند افزایش یابد.

وی با اشاره به سرد شدن احتمالی و بارش در غرب کشور گفت: در این شرایط حضور گردشگران در کرمان افزایش بیشتری نیز می یابد.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه ها ما در این ایام برگزاری تورهای کوتاه مدت گردشگری در قالب تورهای نیم روزه و یک روزه است که از یکم تا سیزدهم فروردین ماه برگزار می شوند.

وی گفت: همچنین ویژه برنامه هایی نیز در این ایام در کرمان برگزار می شود که در راستای رفاه حال گردشگران انجام می شود و هماهنگیهایی نیز بین دستگاههای مختلف صورت گرفته است.

وی از انجام تورهای گردشگری در شهرستانها و مناطق گردشگری کرمان از جمله بم، ماهان، جیرفت، راین، کرمان میمند و شهداد خبر داد.