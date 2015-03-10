محموله ۴ میلیارد ریالی قاچاق کالا در لرستان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خدامراد كبكی ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق كالا ماموران پلیس آگاهی استان در محور آزاد راه "پل زال - خرم آباد" یك دستگاه كامیون ایسوزو كه از استان های جنوبی به تهران بارگیری شده بود را توقیف كردند.

وی اظهار داشت: در بازرسی از كامیون ۱۳۰ دستگاه تلویزیون، چهار دستگاه یخچال و دو دستگاه لباسشویی خارجی قاچاق فاقد مجوز گمركی كشف و ضبط شد.

معاون هماهنگ كننده فرماندهی انتظامی لرستان ارزش ریالی این محموله را چهار میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یك نفر نیز دستگیر شد.