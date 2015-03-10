  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۲

سرهنگ كبكی خبر داد:

محموله ۴ میلیارد ریالی قاچاق کالا در لرستان توقیف شد

محموله ۴ میلیارد ریالی قاچاق کالا در لرستان توقیف شد

خرم آباد - معاون هماهنگ كننده فرماندهی انتظامی لرستان از كشف محموله قاچاق کالا به ارزش چهار ميليارد ریال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خدامراد كبكی ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق كالا ماموران پلیس آگاهی استان در محور آزاد راه "پل زال - خرم آباد" یك دستگاه كامیون ایسوزو كه از استان های جنوبی به تهران بارگیری شده بود را توقیف كردند.

وی اظهار داشت: در بازرسی از كامیون ۱۳۰ دستگاه تلویزیون، چهار دستگاه یخچال و دو دستگاه لباسشویی خارجی قاچاق فاقد مجوز گمركی كشف و ضبط شد.

معاون هماهنگ كننده فرماندهی انتظامی لرستان ارزش ریالی این محموله را چهار میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یك نفر نیز دستگیر شد.

کد مطلب 2515487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها