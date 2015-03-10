اداره معاضدت قضایی به زودی در کرمان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شعبانی صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و اعضای کانون وکلا استان کرمان اظهار داشت: چهار سال است که کانون وکلا دادگستری استان کرمان از کانون مرکز مستقل و جدا شده است.

وی در ادامه افزود: تا کنون دو دوره هیئت مدیره پیشین تشکیل شده و در نهم بهمن ماه سال جاری هیئت مدیره سوم با انتخاب وکلا استان کرمان تشکیل شد و این هیئت مدیره دارای پنج عضو اصلی و سه عضو علل بدل است.

شعبانی با اشاره به اهداف پیش رو کانون وکلا تصریح کرد: در هیئت مدیره جدید هدف اولیه ارتقاء نقش و جایگاه علمی وکلا و اخلاق حرفه ای است.

این مسئول ابراز داشت: یکی از برنامه هایی که روی آن تاکید داریم برگزاری دوره های تخصصی، کارگاه های علمی و نشست های علمی با همکاری با اساتید وکیل و اساتید دانشگاه ها است.

رئیس کانون وکلا دادگستری استان کرمان بیان داشت: در زمینه با فرهنگ سازی نقش و جایگاه وکیل نیز برنامه هایی داریم تعامل با دادگستری در زمینه اصلاح امور و تشکیل اداره معاضدتی قضایی از جمله این برنامه ها است.

وی در ادامه در خصوص اداره معاضدت قضایی گفت: اداره معاضدت قضایی برا ی مراجعه مستقیم مردم به کانون وکلا به ویژه افراد بی بضاعت که به طور روز مره بتوانند از مشاوره رایگان وکلای دادگستری در استان و هم اینکه افراد بی بضاعت از پشتیبانی و حمایت کانون وکلا از طریق وکیل معاضدتی بهره مند شوند تشکیل خواهد شد.

شعبانی افزود: کارآموزانی که هر ساله به مجموعه کانون وکلا افزوده می شوند هیئت مدیره جدید از حیث تعداد جذب و آموزش کارآموزان برنامه های جدیدی در کمیسیون کارآموزی دارد که هم تعداد جذب در استان کارشناسی شده باشد و هم اینکه با برنامه های کارشناسی افراد بومی بیشتر بتوانند جذب کانون وکلا شوند.

این مسئول اظهار داشت: در کانون وکلا دادگستری بودجه دولتی وجود ندارد، کانون های وکلا از حیث درآمد و تامین منابع مالی کاملا مستقل از سازمان های دیگر هستند و محل تامین منابع کانون خود وکلا هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: در کانون وکلا دادگسنری کمیسیون رفاه برای ارتقاء امور رفاهی گام برمی دارد و صندوق حمایت از وکلای دادگستری از محل منابع مالی کانون ها و خود وکلای دادگستری تشکیل شده که برای پرداخت وام، بیمه، بازنشستگی و ... است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر دو نهاد در بحث آزمون وکالت وجود دارد افزود: طبق ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم، قوه قضاییه اختیار دارد از طریق برگزاری آزمون مبادرت به جذب وکیل کند علی رغم اینکه قانون پنج ساله بوده ولی بعد از آن هم ادامه پیدا کرد.

شعبانی در ادامه گفت: این نهاد یک نهاد موازی با کانون وکلا است و در دنیا و مجامع بین المللی تعریف شده نیست، اساسا با مفهوم استقلال وکلا نسبت به دستگاه قضایی تعارض دارد.

این مسئول اذعان داشت: نهادی دیگر به نام نهاد کانون وکلا دادگستری در سال 1331 تشکیل شد و مطابق لایحه قانون استقلال کانون و دادگستری که عضو کانون های بین المللی جهانی هم است همه ساله از طریق سازمان سنجش آزمون برگزار می کند و سپس با طی دوره کارآموزی و نظارت بر کارآموزان در یک دوره 18 ماهه تحت نظارت وکیل سرپرست و نهایتا با برگزاری امتحان اختبار که شامل آزمون کتبی و شفاهی است پروانه وکالت صادر می شود.

وی با اشاره به شرایط جذب وکلا از سوی کانون وکلا دادگستری تصریح کرد: هرساله از سوی اتحادیه اسکودا( اتحادیه سراسری کانون وکلا) از طریق کانون ها با آگهی برگزاری آزمون اعلام می شود.

شعبانی افزود: شرط سنی برای صدور پروانه وکالت 25 سال و حداکثر در شهرستان ها 50 سال و در استان تهران 40 سال است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان اظهار داشت: در استان کرمان حدود 850 نفر وکیل پایه یک دادگستری و 500 نفر کارآموز که زیر نظر کانون وکلا دادگستری هستند وجود دارند.