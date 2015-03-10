چشم کتابخانه خرم آباد به ۹۴/پروژه فرهنگی که نماد توسعه نیافتگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر سه شنبه در جلسه نهاد کتابخانه های عمومی خرم آباد با اشاره به عمر بالای پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته کتابخانه مرکزی خرم آباد تا پایان سال ۹۴ به بهره برداری می رسد.

وی اشاره به پیگیری ها و اقدامات صورت گرفته برای تعیین تکلیف و تکمیل این کتابخانه در خرم آباد عنوان کرد: امیدواریم طی سال آینده شاهد بهره برداری از این کتابخانه در مرکز استان باشیم.

فرماندار مرکز لرستان با اشاره به پیگیری برای جذب اعتبارات تکمیل این پروژه ادامه داد: برای جذب و اختصاص اعتبارات لازم این پروژه جلسات فراوانی برگزار شد تا در نهایت ما به نتیجه رسیدیم.

خجسته پور با اشاره به پیگیری برای جذب اعتبارات امسال از محل منابع استانی، ملی و ماده ۱۸۰ برای پروژه نیمه کاره کتابخانه مرکزی خرم آباد بیان داشت: این در حالیست که اختصاص بودجه برای این پروژه فراموش شده بود که ما با پیگیری و طرح آن در شورای برنامه ریزی استان و همچنین همکاری مدیریت ارشد لرستان موفق به جذب اعتبار برای آن شدیم.

وی با بیان اینکه پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد نماد توسعه نیافتگی در مرکز استان محسوب می شود تصریح کرد: چندین سال است که این پروژه رنگ و بوی کهنگی گرفته که امیدواریم با تخصیص اعتبارت زمینه بهره برداری از آن طی سال آینده فراهم شود.

سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی استان لرستان نیز در این جلسه از تصویب پرداخت دیون کتابخانه مرکزی خرم آباد خبر داد و عنوان کرد: با این اقدام فازهای نهایی این پروژه در استان عملیاتی خواهد شد.

امیر فرزامی یادآور شد: امیدواریم این پروژه که نماد فرهنگی استان محسوب می شود طی سال ۹۴ در خرم آباد تکمیل و به بهره برداری برسد.

بنابر این گزارش کتابخانه مرکزی خرم آباد در جنب مصلای الغدیر این شهر پروژه ای است که می تواند بخش از کمبودهای موجود در زمینه فضای کتابخانه ای مرکز لرستان را رفع کند تا تکمیل این پروژه تبدیل به یکی از مطالبات جدی مردم و مسئولان شود.

اهمیت تکمیل و بهره برداری از این پروژه آنجا روشن تر می شود که لرستان متاسفانه در زمینه سرانه فضای کتابخانه ای در جایگاه مناسبی قرار نداشته و جزء استانهای انتهایی جدول در میان استانهای مختلف کشور محسوب می شود.

از سوی دیگر روند کند تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی تاکنون موجب شده تا انتقادات بسیاری از این وضعیت از سوی مردم و مسئولان استان مطرح شود، پروژه ای که مطابق برخی اظهار نظرها نزدیک به ۱۲ سال است که مردم لرستان معطل نگه داشته است.

پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد هر چند که به گفته برخی مسئولان عملیات اجرایی آن از سال ۸۵ شروع شده ولی کلنگ زنی این پروژه مهم مطابق اظهارات مسئولان طی سال ۸۰ صورت گرفته است.

در این مدت هر ساله تاریخ متعددی برای بهره برداری از پروژه کتابخانه مرکزی استان لرستان توسط مسئولان عنوان شده است که هنوز هیچ کدام از این تاریخ ها به وقوع نپیوسته است تا این پروژه همچنان در محدود پیشرفت ۶۰ تا ۷۰ درصدی درجا بزند.

وضعیت بلاتکلیفی این پروژه در حالیست که مطابق برخی آمارهای اعلام شده مساحت كتابخانه هاي شهرستان خرم آباد هفت هزار و ۳۶۰ مترمربع و زيربناي ساختماني آنها سه هزار و ۱۳ مترمربع است که اين فضا در برابر تعداد جمعيت تقریبا نیم میلیونی شهرستان خرم آباد كافي نيست و باید نسبت به گسترش فضاي كتابخانه ها اقدامات موثرتري انجام گيرد.

این در حالیست که پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد خود به تنهایی دارای هشت هزار و ۱۰۰ مترمربع زیربنا است که تکمیل و بهره برداری از این پروژه می تواند میزان سرانه فضای کتابخانه ای در مرکز استان را به طور چشمگیری افزایش دهد.