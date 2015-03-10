افزایش حق بیمه و تعهدات درمان ورزشکاران در سال ۹۴

محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فدراسیون پزشکی ورزشی سرانه عضویت ورزشکاران و مربیان را برای دریافت کارت بیمه ورزشی سال ۹۴ اعلام کرده که این سرانه با افزایشی ۵۰ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: سرانه عضویت ورزشکاران و حق بیمه ورزشی سال ۹۳ یکصد هزار ریال بود که این سرانه با افزایشی ۵۰ درصد در سال ۹۴ به ۱۵۰ هزار ریال می‌رسد اما تعهدات فدراسیون پزشکی ورزشی نیز با این افزایش سرانه، افزایش پیدا می‌کند.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان قم گفت: بر این اساس سقف تعهدات درمان آسیب دیدگان در میادین و رویدادهای ورزشی که کارت بیمه ورزشی دریافت می‌کنند به ۶۵ میلیون ریال رسیده در حالی که این سقف در سال ۹۳ ۴۵ میلیون ریال بود و بدین ترتیب شرایط مساعدتری برای درمان ورزشکاران و پرداخت هزینه‌های درمانی آن‌ها ایجاد می‌شود.

گلفشان بیان داشت: غرامت فوت و نقص عضو ورزشکاران دارای کارت بیمه ورزشی سال ۹۴ یکصد و بیست میلیون ریال تعیین شده است که نسبت به سال ۹۳ که ۹۰ میلیون ریال برای این بخش در نظر گرفته شده بود، جهشی ۳۰ درصدی داشته است.

وی عنوان کرد: ورزشکاران تحت پوشش فدراسیون پزشکی ورزشی که در سال ۹۴ نیازمند به انجام عمل جراحی باشند می‌توانند تا سقف ۱۷ میلیون ریال از هزینه وسایل مصرفی جراحی خود را از طریق بیمه ورزشی تأمین کنند در حالی که این سقف امسال ۱۲ میلیون ریال بود.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان قم تصریح کرد: تعهدات توانبخشی ورزشکاران آسیب دیده دارای کارت بیمه ورزشی سال ۹۴ نیز ۹ میلیون ریال تعیین شده است در شرایطی که این تعهدات در سال ۹۳، ۷ میلیون ریال بود و به طور کلی تعهدات فدراسیون همگام با افزایش سرانه، افزایش یافته و به سود ورزشکاران است.

گلفشان افزود: همه ورزشکاران، مربیان و عوامل حاضر در میادین ورزشی که در معرض آسیب دیدگی در حوادث ورزشی هستند باید نسبت به دریافت کارت بیمه ورزشی سالانه اقدام کنند و حضور ورزشکاران در مسابقات ورزشی بدون داشتن کارت بیمه، ممنوع و خلاف مقررات مسابقات ورزشی است.