مطالبه ۲۷ میلیاردی برخی كتابخانه های خوزستان را به تعطیلی كشاند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سپهر صبح سه شنبه در نشست خبری اظهار كرد: روز گذشته یازدهمین سالگرد تاسیس این نهاد و استقلال آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. نهاد كتابخانه های عمومی یك نهاد پویا و اثر گذار در حوزه سازماندهی و محتوا بخشی و توسعه فرهنگ كتاب و كتابخوانی از استان به شهرستان ها، بخش ها و روستاها است.

وی افزود: خوشبختانه در چند دهه انقلاب تحولی مبارك در حوزه های زیر ساخت كتابخانه ها، تامین منابع (كتب مرجع و مفید)، استفاده از پتانسیل خیرین و دستگاه های دولتی استان صورت گرفته است.

مدیركل كتابخانه های عمومی خوزستان تصریح كرد: امروز در خوزستان ۲۲۲ باب كتابخانه داریم كه تعداد ۱۶۷ كتابخانه به صورت نهادی و مابقی مشاركتی هستند. كتابخانه های عمومی خوزستان از لحاظ متراژ زیر بنا سومین استان و در زمینه تعداد اعضا و ۱۹۵ هزار عضو مقام اول كشور را دارد. خوزستان در زمینه گرایش به استفاده از كتاب و مطالعه از درصد قابل ملاحظه ای در كشور برخوردار است. در حوزه منابع و كتب استان رتبه سوم كشور را دارد.

منابع كتاب نسبت به مشتركین بسیار پایین است

سپهر عنوان كرد: منابع كتاب استان به نسبت مشتركین بسیار پایین است و تلاش می كنیم تا این نقص را در سال آینده برطرف كرده و نیازمندی های مردم در حوزه كتاب های مرجع را تامین كنیم.

وی بیان كرد: ۴۷۲ نیروی انسانی در حوزه مدیریتی و كتابی مشغول هستند كه بیش از ۳۰۰ نفر از این افراد كتابدار كتابخانه های عمومی هستند. بیش از ۸۰ درصد نیروها تحصیلات تخصصی كتاب دارند. یك نفر از نیروها داری مدرك تحصیلی دكترا، ۱۲ دانشجوی دكترا، ۴۶ كارشناسی ارشد، ۲۰۶ كارشناسی، ۷۶ كاردانی، ۳۰ دیپلم و ۲۶ نفر نیروی خدماتی هستند.

مدیركل كتابخانه های عمومی خوزستان با اشاره به وضعیت عمرانی خوب این نهاد گفت: با توجه به اعتراض برخی افراد نسبت به آزمون قبلی استخدام، مشكل استخدامی ۲۴ نفر تاكنون حل شده و مقرر شد تا ۲۴ نفر جدید هم استخدام شود. نهاد كتابخانه های عمومی خوزستان بیشترین نیروی انسانی و فضای فرهنگی در میان دستگاه های استان را دارد.

تهیه كتاب و منابع با در نظر گرفتن ذائقه مردم

سپهر یادآور شد: ۱۳ پروژه جدید الاحداث را برای سال آینده در پیش داریم كه كار آنها از امسال شروع شده و شهرهای گتوند، آبادان، شادگان، شوشتر، ایذه، كارون، رامشیر و برخی از شهرهای استان را شامل می شود. در بحث توسعه و تعمیر برای بخش كودك، تفكیك مخزن و قرائت خانه های زنان و مردان، رفاهیات و امكانات و غیره نیز ۱۵ پروژه در استان داریم.

وی تاكید كرد: با استفاده از پتانسیل منطقه آزاد پیگیر راه اندازی كتابخانه مركزی در شهرهای آبادان و خرمشهر هستیم. این كتابخانه های مركزی دارای مخازن پژوهشی، مرجع، عمومی، بخش كودك و نابینایان است. همچنین شهرهای دزفول و شوش نیز به كتابخانه مركزی نیاز دارند.

مدیركل كتابخانه های عمومی خوزستان گفت: استقلال نهاد كتابخانه ها از وزارت ارشاد گام بسیار بلند، موثر و مفیدی بوده است. مجموعه نهاد كتابخانه های عمومی استان از نیروهای متخصص برخودار است. سیاست گذاری خود را بر محتوا بخشی به كتابخانه ها متمركز كرده ایم. همچنین در تلاش هستیم كه یك طرح پژوهشی را مبنی بر نیاز سنجی شهرستان ها داشته باشیم تا ذائقه مردم را در خرید محتوای كتابخانه ها در نظر بگیریم. البته این طرح در برخی از شهرهای استان اجرا شده است.

خوزستان میزبان جشنواره خاطره نویسی و خاطره گویی كتابداران كشور

سپهر ادامه داد: در بحث توانمند سازی كتابداران در بخش های آموزشی برای سرویس دهی مطلوب تر را در دستور كار خود قرار داده ایم. سیاست بعدی نهاد این است تا كتابخوانی را از خانواده، مقطع ابتدایی و راهنمایی در استان شروع كنیم كه فرهنگ ارتباط فرزندان با كتاب بیشتر نهادینه شود.

وی اظهار كرد: با توجه به اینكه از علوم و فنون روز نباید عقب بمانیم مقرر شده تا از این علوم روز در كتابخانه های استان بیشتر استفاده شود. در حوزه فعالیت های جنبی صرفا پردازش به كتابخوانی محض خستگی آور است و فعالیت های جنبی به استمرار مطالعه، تنوع فعالیت های و جذب افراد به استفاده از كتابخانه ها منجر می شود.

مدیركل كتابخانه های عمومی خوزستان بیان كرد: استفاده از ابزار شعر و ادبیات، تقویت واحدهای مشاوره ای در حوزه كتابخانه ها و راه اندازی واحد های بیشتر، استفاده از نقد و بررسی توسط نویسندگان بومی استان و صاحبان تالیف كشوری، كارگاه های تخصصی خلاصه نویسی كتاب، مسابقات كتابخوانی از جمله فعالیت های جنبی این نهاد هستند. بیش از یك هزار و ۲۰۰ اثر از خوزستان به دبیرخانه اولین جشنواره خاطره نویسی و خاطره گویی كتابداران كشور ارسال شده كه بیشترین آثار جشنواره را شامل می شود. این استان میزبانی برگزاری جشنواره فوق و تجلیل از آثار نمونه را دارد.

برگزاری اولین كنگره شعر كتاب در خوزستان

سپهر تصریح كرد: اولین كنگره شعر كتاب در استان خوزستان برگزار می شود كه سعی این نهاد بر این است تا متنوع بوده و از لهجه های بومی استان مانند عربی، بختیاری، بهبهانی، شوشتری و دزفولی در آن استفاده شود. همچنین بخش طنز و استفاده از شعر محتوایی غنی هم در این جشنواره لحاظ می شود.

وی تاكید كرد: برگزاری مسابقات اینترنتی به صورت گسترده، برگزاری سالانه نمایشگاه های كتاب به منظور تقویت فرهنگ نوشتاری و تالیف و اختصاص قفسه كتاب در هر كتابخانه برای تالیفات سالانه استان نیز سایر برنامه های جنبی این نهاد هستند.

مدیركل كتابخانه های عمومی خوزستان یادآور شد: خوزستان به لحاظ سرانه كتاب برای هر ۱۰۰ نفر ۵۲ جلد كتاب و در برخی شهرها ۵۸ جلد دارد. برای رسیدن به شاخص های سال ۱۴۰۴ فاصله زیادی داریم چون طبق این شاخص ها باید برای هر ۱۰۰ نفر ۴۰۰ جلد كتاب داشته باشیم. همچنین امروز برای هر ۱۰۰ نفر دو متر و ۹ سانتی متر فضای كتابخانه ای داریم كه برای رسیدن به شاخص های سال ۱۴۰۴ باید هشت متر فضا برای هر نفر ۱۰۰ نفر داشته باشیم.

نیاز به همكاری بیشتر خیران كتابخانه ساز

سپهر با تاكید بر اینكه خیران كتابخانه ساز باید در ساخت كتابخانه و اهدای منابع بیشتر كمك كنند گفت: در كلیه شهرستان ها انجمن خیرین كتابخانه ساز را راه اندازی می كنیم و هم اكنون سه شهرستان این انجمن را دارند. برای توسعه فضای كتابخانه ها و تقویت میزان منابع به همكاری بیشتر خیران نیاز داریم.

وی عنوان كرد: نهاد كتابخانه های عمومی استان بیش از ۲۷ میلیارد تومان در زمینه نیم درصد از شهرداری های استان طلب دارد. شهرداری ها در این زمینه تمكین قانون نكرده و این باعث شده كه ما از سال ۹۰ تا كنون نتوانیم مطالبات رفاهی پرسنل برخی از شهرها را پرداخت كنیم.

مدیركل كتابخانه های عمومی خوزستان ادامه داد: متاسفانه بسیاری از كتابخانه های استان به دلیل عدم روشنایی نیمه تعطیل هستند. از شرایط موجود نگران هستم هر چند كه استاندار مصوب كرده تا پایان سال جاری باید ۶۰ درصد از مطالبات كتابخانه های استان از شهرداری ها پرداخت شود. نداشتن منبع مالی مانع در دستور كار قرار گرفتن كارهای جنبی و حتی خدمات رسانی می شود.

سپهر اظهار كرد: شهرداری ها حتی می توانند به جای پرداخت پول كتاب تهیه كرده و در اختیار ما قرار دهند. شهرداری های فقیر مانند ایذه، آغاجری، باغملك و ماهشهر همراهی بیشتری دارند. ۱۲ ماه است كه نتوانستیم پول آب و برغ و مطالبات پرسنل را در رامهرمز و بهبهان پرداخت كنیم.

توسعه ایستگاه های مطالعه مفید در مراكز پرتردد خوزستان

وی در ارتباط با پایتخت كتاب شدن اهواز گفت: كلیه سیاست های ابلاغی پایتختی كتاب در دنیا ترویج كتاب و كتابخوانی بوده كه ماموریت اساسی ما نیز ترویج و توسعه فرهنگ كتاب و كتابخوانی است. بنابراین بسیار در این زمینه گله مند هستم چون نهاد كتابخانه های عمومی استان در این امر چندان به بازی گرفته نشد. این نهاد مورد بی مهری قرار گرفته و می توانست نقش پر رنگ تری در این زمینه داشته باشد.

مدیركل كتابخانه های عمومی خوزستان در پایان گفت: توسعه ایستگاه های مطالعه مفید در پایانه ها و مراكز پرترددی مانند راه آهن، بیمارستان، فرودگاه، دستگاه های دولتی و همچنین برگزاری مسابقه كتاب و عكس كتاب را نیز در دستور كار خود قرار داده ایم.