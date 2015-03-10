دانشمندان در آستانه تولید مؤثرترین داروی ضد پیری جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، به این کلاس جدید دارویی در علم پزشکی senolytics گفته می شود. محققان متوجه شده اند این داروها به طرز جالب توجهی فرآیند پیر شدن را در حیوانات آزمایشگاهی کند می کند.

همزمان با افزایش سن، گروهی از سلول ها که به عنوان senescent شناخته می شوند دیگر همچون گذشته تقسیم و تکثیر نمی شوند. درحقیقت فرآیند تکثیر آنها که به تولید توده های بدنی منجر می شود متوقف می گردد تا بدین ترتیب فرآیند افزاش سن بافت های بدن تسریع یابد.

گروهی از دانشمندان انستیتو تحقیقات Scripps، کلینیک مایو و چند مرکز تحقیقات علوم پزشکی دیگر در آمریکا با آگاهی از این واقعیت که نابودی این سلول ها بازه زمانی سالم ماندن موش های آزمایشگاهی را افزایش می دهد تلاش می کنند تا شیوه های درمانی نوینی ارایه کنند که همین فرآیند را نیز در انسان ها تکرار کرده بی آنکه به سایر سلول های بدن آسیبی وارد شود.

آنها متوجه شده اند که سلول های senescent شبیه سلول های سرطانی هستند که در قالب شبکه های خاصی – که به آنها کمک می کند تا در برابر مرگ از خود مقاومت نشان دهند – به حیات خود ادامه می دهند.

این یافته ارزشمند به دانشمندان کمک می کند تا مطالعات هدفمندی را برای تولید داروهای تأثیرگذاری آغاز کنند که فرآیند پیر شدن را با بی خطرترین و کم عوارض ترین شیوه ممکن کند نماید.

آنها از چندی پیش دو داروی موجود در بازار را مورد بررسی قرار داده اند تا از ترکیبات موجود در آنها به داوری مورد نظرشان دست یابند. این داروها dasatinib و quercetin نام دارند و پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک مؤثرترین داروی ضد پیری جهان از دل آنها استخراج شود.