۲۲ هزار رقبه از موقوفات مرحوم کرکوکی در استان کرمانشاه وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر سید آقایی ظهر سه‌ شنبه در اولین بزرگداشت، واقف خیراندیش مرحوم عبدالاحد کرکوکی که در محل تالار بعث کرمانشاه برگزار شد، یکی از افتخارات استان کرمانشاه را موقوفه مرحوم کرکوکی عنوان کرد.

وی افزود: مرحوم کرکوکی ۲۰۰ سال پیش ۶۲۵ هکتار زمین را وقف کرده و هم‌اکنون ۲۲ هزار رقبه از این موقوفات در استان کرمانشاه وجود دارد.

حجت‌ الاسلام سید آقایی با بیان اینکه خیر موقوفات این مرحوم پس از ۲۰۰ سال هنوز هم به جامعه می‌ رسد، گفت: وی در ۲۰۰ سال پیش به گونه ای وقف کرده است که نیازهای جامعه امروز را نیز مرتفع می کند.

مدیر اوقاف ناحیه دو کرمانشاه با اشاره به تلاش‌ های اوقاف برای بازپس گیری زمینهای وقفی که توسط زمین‌خواران تصاحب شده، گفت: تا جایی که توانسته‌ ایم حق موقوفات را گرفته‌ ایم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد روز به روز شاهد رشد وقفیات در جامعه و استان کرمانشاه باشیم.