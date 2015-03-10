پدافند غیر عامل موجب ایمنی و آرامش مردم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر سه شنبه در شورای پدافند غیرعامل همدان با بیان اینکه پدافند غیر عامل یک ضرورت برای بشر امروزی است، اظهار داشت: سازمان های مختلف موظف به اجرای وظایف تعیین شده در خصوص پدافند غیرعامل هستند و مدیران در این راستا هم وظیفه ملی و هم وظیفه استانی برعهده دارند.

وی با اشاره به این نکته که وظیفه نظارت بر ساختمان ها به منظور ایجاد پناهگاه اضطراری برعهده مسکن و شهرسازی است، افزود: این مسئله یک موضوع ضروری است و با توجه به اینکه متولی آن مسکن و شهرسازی است از عملکرد این سازمان در حوزه نظارت راضی نیستیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان به مسئله تامین انرژی در مراکز حساس و ضروری استان اشاره و بیان کرد: باتوجه به پیگیری های مناسب شرکت توریع نیروی برق باید در مراکز حساس و مهمی که هنوز مجهز به سیستم تامین انرژی برق اضطراری نیستند این سیستم راه اندازی شود.

الهی تبار ادامه داد: در زمان جنگ با رژیم بعثی داشتن یک آمادگی نسبی در حوزه پدافند غیر عامل در کشور آرزو بود و اکنون باید با تکرار مانورها این آمادگی سنجیده و روز به روز بیشتر شود.

وی با بیان اینکه در حوزه پدافند غیرعامل باید به مرحله ای برسیم که مردم احساس ایمنی و آرامش داشته باشند، گفت: آموزش و نظارت در حوزه های مختلف افزایش یابد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان ظرفیت فرهنگی کمیته مشارکت های مردمی سپاه را مناسب دانست و افزود: علاوه بر برنامه ریزی به منظور فعالیت های محتوایی برای افراد بسیجی، می توان برای دیگر اقشار اعم از دانش آموزان، دانشجویان و روحانیت فرهنگ سازی مناسبی در زمینه پدافند غیرعامل انجام داد.

الهی تبار متولی تامین نان را وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت ذکر کرد و گفت: در این حوزه ظرفیت های مناسبی به منظور ذخیره سازی فراملی گندم هم به لحاظ کمی و هم کیفی در استان وجوددارد.

وی نیاز به برنامه ریزی و هدفگذاری در تامین سوخت جایگزین نانوایی ها را از وظایف این سازمان عنوان کرد و افزود: باید تدابیر لازم انجام گیرد تا نانوایی ها در هنگام بروز حوادث احتمالی با مشکل تامین نان مواجه نشوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به وضعیت نگران کننده آب و تامین آن در سال آینده بیان، داشت: با توجه به اینکه تنها شش درصد از آب در حوزه شرب مصرف می شود که صرفه جویی اساسی و ضروری باید در بخش کشاورزی صورت گیرد.

الهی تبار همچنین به اقدامات پیش بینی شده نیروی انتظامی در آخرین چهارشنبه سال اشاره و عنوان کرد: محله محور کردن برنامه های چهارشنبه سوری از اهداف است و قطعا از تجمعات جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه حوادث چهار شنبه سوری سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ حدود ۵۰ درصد کاهش یافت، گفت: امیدواریم با همکاری مردم این آمار در امسال نیز کاهش یابد.