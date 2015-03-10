۱.۸ میلیون عدد انواع مواد محترقه در لرستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الله دالوند ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستاي پيشگيري از بروز خطر هاي احتمالي مواد محترقه و منفجره در آخرين روزهاي سال طرح تشديد برخورد با تهيه و توزيع كنندگان مواد محترقه در دستور كار ماموران آگاهي استان قرار گرفته است.

وي افزود : در اجراي اين طرح با دستگيري ۲۱ نفر متخلف بالغ بر يك ميليون و ۸۰۰ هزار عدد انواع مواد محترقه كشف و ضبط شد.

رئيس پليس آگاهی فرماندهی انتظامي لرستان با اشاره به اينكه پليس لرستان با نگاه اجتماعي و با مشاركت مردم موضوع چهارشنبه آخر سال را مديريت خواهد كرد، افزود: اين طرح با شدت تمام در راستای پيشگيري از وارد كردن خسارت به اموال عمومي ادامه خواهد داشت و متخلفين بدانند كه بدون هيچ گونه اغماضي با آنها برخورد خواهد شد.

سرهنگ دالوند گفت: مهمترين مولفه برقراري امنيت برخورداري از اعتماد مردم است و همه سازمان ها و مردم مي توانند با فراهم كردن فضاي فرهنگي و اجتماعي زمينه مشاركت عمومي را مهيا كنند.

وی ادامه داد: مهمترين راهبرد پليس در بحث چهارشنبه آخر سال محله محوري و بهره گيري از شوراي معتمدين است.

سرنگ دالوند افزود: پيشگيري از آسيب هاي چهارشنبه آخر سال به خصوص در میان جوانان و نوجونان در گرو توجه به هشدار ها و توصيه های پليس است.