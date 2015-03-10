خوشفکر نبودم رای نمی آوردم/ 40 سال است در ورزش هستم

به گزارش خبرنگار مهر، علی مجدآرا پس از انتخاب مجدد به عنوان رئیس فدراسیون همگانی در جمع خبرنگاران گفت: فدراسیون ورزش های همگانی فدراسیونی برنامه محور است که سند توسعه آن از قبل آماده شده و امروز اعضای مجمع هم به این سند و هم به خودشان و اجرای متداول برنامه ها رای دادند.

وی افزود: اصلی ترین مسئله اخلاق در ورزش بود که امیدواریم با حضور این دوستان و توجه مقام معظم رهبری و وزیر ورزش و جوانان در کارمان موفق باشیم.

مجدآرا با اشاره به مجمع انتخاباتی فدراسیون همگانی عنوان کرد: امروز روز خوبی بود از این جهت که عزیزانی که در مجمع بودند به عملکرد خودشان رای دادند و اخلاق در این مجمع انتخاباتی حاکم بود از وزیر ورزش و جوانان تشکر می کنم که دستور دادند که این جلسه پیش از عید و با آرامش برگزار شود.

وی ادامه داد: از اعضای مجمع نیز خواهش دارم تا هرگونه پیشنهادی که دارند به ما ارائه بدهند چراکه اعتقاد داریم ورزش همگانی مدیریت همگانی می طلبد. باید دست در دست هم بدهیم و به کمک نهادها و وزارتخانه نیز نیاز داریم. ما سلسله مراتب را می دانیم و به آن اعتقاد داریم و از این سلسله مراتب تبعیت می کنیم.

رئیس فدراسیون همگانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، که شعبانی بهار می گوید وزیر سرباز نمی خواهد و مدیر خوشفکر لازم دارد گفت: اگر خوشفکر نبودیم به ما رای نمی دادند. 40 سال است در ورزش هستم و حدود بیش از 37 مدرک مربیگری و داوری دارم و از دست مقام معظم رهبری تقدیرنامه ای به عنوان افسر نمونه ورزش دریافت کردم.

وی در پایان درخصوص بی حاشیه بودن مجمع انتخاباتی همگانی تاکید کرد: رئیس کل حراست و رئیس کل بازرسی کشور هر دو در این مجمع حضور داشتند و به نظرم این مجمع یکی از کم سروصداترین و کم حاشیه ترین مجامع انتخاباتی بود.