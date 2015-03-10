تدوین ۱۶۹ استاندارد ملی در آذربایجان غربی

منصور جلایر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۱۱۶ استاندارد ملی از سال ۷۷ تا پایان سال ۹۱ در استان تدوین شده، افزود: در سالهای ۹۲ و ۹۳ نیز ۳۸ استاندارد ملی ایران توسط کارشناسان استاندارد استان تدوین شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۵ پیش نویس استاندارد در مرحله بررسی در کمیته ملی بوده که در صورت تائید تا پایان امسال مجموع استانداردهای تدوین شده به ۱۶۹ مورد افزایش می یابد، اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد این استانداردها در حوزه خوراک و فرآورده های کشاورزی است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: این استانداردها در حوزه های صنایع شیمیایی و پلیمر، مکانیک و فلزشناسی، برق و الکترونیک، خودرو و نیرو محرکه، مدیریت و صنایع غذایی تدوین و به چاپ رسیده است.

جلایر با اعلام اینکه بیش از ۲۰ کارشناس حقیقی و حقوقی در حوزه های مختلف تدوین استاندارد در استان فعالیت دارند، اضافه کرد: تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود.

وی یادآور شد: پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.