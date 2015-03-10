به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شعبانی‌بهار رئیس مجمع انتخاباتی فدراسیون همگانی پس از انتخاب مجدآرا به عنوان رئیس این فدراسیون در جمع خبرنگاران گفت: به قولی که داده بودیم، عمل کردیم و قبل از عید انتخابات فدراسیون همگانی را برگزار کردیم. این مجمع در فضای بسیار صمیمی و با ارائه برنامه کاندیداها برگزار و در پایان علی مجدآرا بار دیگر به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

وی با اشاره به اعتبارات همگانی اختصاص داده شده به فدراسیون‌ها یادآور شد: در سال 93 اعتباراتی که در ورزش همگانی در بخش فدراسیون‌ها اداره کل ورزش و جوانان استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی داشتیم، تخصیص داده شد. نزدیک به 8.5 میلیارد تومان برای فدراسیون‌‎ها و 10 میلیارد تومان برای ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها از حوزه معاونت ما پرداخت شد که ما منتظر تخصیص‌های بعدی هستیم.

معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: از مجمع انتخاباتی همگانی راضی بودیم هر رئیس فدراسیونی جزو وظایفش است که سیاست‌های وزارتخانه را دنبال کند.

شعبانی‌بهار با اشاره به این حرف مجدآرا مبنی بر سرباز وزیر بودن گفت: وزیر معمولا سرباز نمی‌خواهد، مدیر خوشفکر با نگرش سیستمی و برنامه‌دار و هماهنگ با سیاست‌های وزارتخانه می‌خواهد. آنهایی که سرباز می‌خواهند باید به نیروی انتظامی بروند.