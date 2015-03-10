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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۴۷

شعبانی بهار پس از مجمع همگانی؛

وزیر سرباز نمی‌خواهد، مدیر خوش‌فکر می‌خواهد

وزیر سرباز نمی‌خواهد، مدیر خوش‌فکر می‌خواهد

معاون وزیر ورزش و جوانان با رضایت از مجمع انتخاباتی فدراسیون همگانی گفت: وزیر مدیر خوشفکری می خواهد که با نگرش سیستمی برنامه دار به توسعه ورزش همگانی کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شعبانی‌بهار رئیس مجمع انتخاباتی فدراسیون همگانی پس از انتخاب مجدآرا به عنوان رئیس این فدراسیون در جمع خبرنگاران گفت: به قولی که داده بودیم، عمل کردیم و قبل از عید انتخابات فدراسیون همگانی را برگزار کردیم. این مجمع در فضای بسیار صمیمی و با ارائه برنامه کاندیداها برگزار و در پایان علی مجدآرا بار دیگر به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

وی با اشاره به اعتبارات همگانی اختصاص داده شده به فدراسیون‌ها یادآور شد: در سال 93 اعتباراتی که در ورزش همگانی در بخش فدراسیون‌ها اداره کل ورزش و جوانان استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی داشتیم، تخصیص داده شد. نزدیک به 8.5 میلیارد تومان برای فدراسیون‌‎ها و 10 میلیارد تومان برای ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها از حوزه معاونت ما پرداخت شد که ما منتظر تخصیص‌های بعدی هستیم.

معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: از مجمع انتخاباتی همگانی راضی بودیم هر رئیس فدراسیونی جزو وظایفش است که سیاست‌های وزارتخانه را دنبال کند.

شعبانی‌بهار با اشاره به این حرف مجدآرا مبنی بر سرباز وزیر بودن گفت: وزیر معمولا سرباز نمی‌خواهد، مدیر خوشفکر با نگرش سیستمی و برنامه‌دار و هماهنگ با سیاست‌های وزارتخانه می‌خواهد. آنهایی که سرباز می‌خواهند باید به نیروی انتظامی بروند.

کد مطلب 2515509

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