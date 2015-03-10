اعضای جدید هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی آذربایجان غربی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صادق اسکندری به نقل از سایت خبر این سازمان افزود: در رقابتی فشرده از بین ۴۶ کاندیدای انتخابات هشتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه پس از شمارش آرا و تأیید هیئت نظارت اسامی ۱۵ کاندیدای راه یافته به هیئت نمایندگان مشخص شد.

وی افزود: از مجموع هزار و۱۰ نفر واجد شرایط رای دادن ۷۴۱ نفر دراین انتخابات شرکت کردند.

اسکندری اظهار داشت: در گروه بازرگانی فاطمه قنبرپور با ۳۳۷ رای، کیامرز کیهانفر با ۳۲۶ رای، رحیم وهاب زاده با ۳۲۰ رای، نجات سنگی با ۳۰۶ رای و مسعود فاتحی با ۲۸۶ رای انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در بخش صنعت آقایان حسن انتظار با ۴۲۶ رای، محمدرضا رستمی با ۳۷۶ رای، احمد دلیری با ۳۲۹ رای، علی اولاد دیلمقانی با ۳۲۰ رای و حسین پاشایی با ۲۸۹ رای انتخاب شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی افزود: آقایان رضا سواری با ۴۰۷ رای، بهنام تاج الدینی با ۳۲۵ و صمد پور سلطانی با ۲۹۰ رای بعنوان متخبین گروه کشاورزی و رضا جمشیدی با ۳۱۶ و قاسم کریمی با ۳۱۳ رای بعنوان اعضای گروه معدن تعیین شدند.