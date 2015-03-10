۵۸۰۰ نیروی عملیاتی در ۱۳۵۰ پایگاه امداد و نجات/ ۱۹ فروند بالگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخساز با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: هلال احمر در نوروز ۹۴ با یک هزار و ۳۵۰ پایگاه و پست ثابت و موقت و به کارگیری ۵ هزار و ۸۰۰ تن در آماده باش کامل است.

وی با اشاره به بکارگیری هزار و ۱۵۰ دستگاه خودرو نجات، عملیاتٰ، فرماندهی ارتباطات و موتور سیکلت آمبولانس در طرح نوروزی امسال عنوان کرد: ۱۹ فروند بالگرد هم در نوروز امسال به مردم خدمت رسانی خواهد کرد.

به گفته چرخساز امسال برای هماهنگی و هم افزایی بیشتر بخشنامه ای با همکاری اورژانس تهیه شده که برای استانها ابلاغ خواهد شد.

وی به آمادگی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر برای اسکان اضطراری ۹ هزار و ارائه تغذیه اضطراری به ۱۶ هزار تن اشاره و اظهار کرد: بر این اساس ۴۷۰ دستگاهن تلفن ماهواره ای و ۷ هزار ست انفرادی امدادگران و ۵۷۵ دستگاه اکسیِن ساز هم به کار گرفته خواهد شد.

سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر همچنین با ارائه گزارش عملکرد امسال سازمان امداد و نجات عنوان کرد: امسال قریب به ۴۰هزار عملیات امداد و نجات داشته ایم که ۷۰ درصد آن جاده ای، کوهستان، ساحلی، برف و کولاک و .. و ۳۰درصد مراجعات حضوری و مناسبتی بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۲۱درصد کل عملیات و خدمات امسال مربوط به طرح زمستانه بوده است اظهار کرد: در محجموع حوادث امسال یک میلیون و ۴۰۰هزار تن آسیب دیدند که به یک میلیون و صدهزار نفر امداد رسانی شده است و همه این خدمات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته۷/۱۳ درصد رشد داشته است.

چرخساز افزود: کاهش ۸/۲ درصدی عملیات رهاسازی در سال جاری نسبت به سال گذشته نشان از کاهش شدت حوادث داشته است، به علاوه کاهش ۲۲درصدی فوت حین انتقال نسبت به سال قبل نشان دهنده تاثیر آموزش ها و عملکرد مناسب تیم های عملیاتی هلال احمر است.

وی به انجام ۲هزار و ۲۲۵ عملیات امداد و نجات هوایی اشاره و اذعان کرد: در عملیات های امسال ۱۱۵ مصدوم بصورت هوایی منتقل شدهٰ ۲هزار و ۲۰۰نیروی عملیاتی و ۱۲تن اقلام و تجهیزات جابجا شده است.