پخش مجموعه «منیم آذربایجانیم» از شبکه سهند سیما در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، علی نواداد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه های مرکز در آغازین روزهای سال جدید اظهار داشت: همزمان با آغاز نوروز سال جدید برنامه های متنوعی از شبکه سهند بر روی آنتن می رود تا لحظات خوبی را برای مردم استان رقم زند.

وی با اشاره به اینکه نوروز امسال به دليل تقاون با ايام فاطميه از اهميت بالايي برخوردار است، ادامه داد: در برنامه های تدارک دیده به جایگاه ایام فاطمیه توجه خواهد شد و شان این روزهای عزیز حفظ می شود.

نواداد با بیان اینکه پخش بیانات مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، نماینده ولی فقیه و استاندار آذربایجان شرقی، تهیه و پخش ويژه برنامه لحظه تحويل سال بصورت زنده از برنامه های لحظه تحویل سال است، ابراز داشت: شبکه استاني صداي مرکز آذربايجان شرقي نيز همگام با ديگر شبكه های رادیویی در ايام نوروز ۹۴ ميهمان خانه هاي گرم و صمیمی مخاطبان است.

وی با بیان اینکه مستند آذربایجان سرزمین زیبایی ها نیز در این ایام خجسته از شبکه سهند پخش می شود، گفت: همچنین برنامه های زیادی همچون ائل سازی ائل سوزی، نازبالالار، خانواده، آذربایجان عروس ایران، اقلیم ایران، سفرنامه آذربایجان، سلسبیل، گئجه لر و سحرلر پخش می شود.

نواداد از پخش فيلم هاي سينمايي متنوع و انیمیشن های تولید مرکز آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: در ایام نوروز مجموعه های دوبله شده همچون سریال طنز چهار دیواری نیز پخش می شود.