کارگروه امداد نجات و آموزش همگانی در کرمان راه اندازی می شود

علی گنج کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کارگروه امداد نجات و آموزش همگانی دستگاه های امداد رسان کرمان گفت: یکی از اهداف این کارگروه اعلام آمادگی مجدد دستگاه های اجرایی برای بحث ورود به امدادرسانی احتمالی در حوادث نوروزی است.

وی ادامه داد: آمادگی دستگاه ها برای آموزش مردم نیز از دیگر مورد نظر بود که مردم بتوانند در سفرها ایمن تر در راه های استان تردد داشته باشند.

این مسئول پوشش کامل ۱۱۲ را از دیگر بحث های مطرح شده در این کارگروه دانست و افزود: افرادی که در محورهای استان تردد می کنند در هنگامی که با حادثه ای مواجه شدند بتوانند با سامانه ۱۲ تماس گرفته و امداد گرام بتوانند خود را کمترین زمان ممکن به صحنه حادثه برسانند.