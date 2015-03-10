اعتبارات ملی آموزش پرورش خوزستان کفاف گچ و صابون را هم نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده صبح امروز در جشنواره استانی آموزگاران تلاشگر كه در تالار فردوسی ناحیه یك اهواز برگزار شده بود، اظهار كرد: مناسبت های زیادی در كشور داریم و وقایع بزرگ و كوچك تاریخی داریم اما در پرداخت به این وقایع همواره از یك حافظه قوی تاریخی برخورداریم و آنها را در این زمینه خوب شناخته ایم اما در درك و فهم تاریخی این وقایع و شناخت و معرفت عمیق نسبت به آنها مشكل داریم.

وی افزود: عشق و محبت داریم اما شناخت و معرفت نداریم این دو باید در كنار هم باشند تا بتوان مفاهیم و میراث این وقایع تاریخی و فرهنگی در مسیر توسعه و تكامل قرار بگیرد.

مدیركل آموزش و پرورش خوزستان عنوان كرد: اگر دانش آموزان و جامعه هم شناخت و معرفت عمیق و هم عشق و محبت از مبانی دینی، ملی، فرهنگی و تاریخی این میراث بزرگ را داشته باشد، موفق تر خواهد بود در غیر این صورت این مبانی برای جامعه موثر نخواهند بود و جامعه در مسیر انحطاط و سقوط قرار می گیرد.

تقی زاده تصریح كرد: بنابراین برای انتقال این مبانی و حفظ این مواریث رسالت بزرگی بر عهده معلمان است به ویژه در دوره ابتدایی كه عامل بسیاری از ناكامی ها و عقب ماندگی جوامع امروز ناشی از عدم توجه به همین دوره ابتدایی است.

وی بیان كرد: اگر بخواهیم شاهد كاهش نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشیم باید توجه ویژه ای به دوره ابتدایی كرد.

مدیركل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به تاریخچه آموزش و پرورش گفت: در كشور ما آموزش و پرورش به خوبی آغاز شد اما به خوبی تداوم پیدا نكرده و به خصوص در دوره معاصر دچار مشكلات و آسیب هایی شد.

تقی زاده اظهار كرد: ما ملت بی ریشه ای نیستیم كه كاوش های اخیر نشان می دهد كه كتابت، خط و نوشتار از سومر نبوده بلكه كاوش های جدید نشان می دهد خط از تمدن جیرفت در كرمان بوده است. بعدها هم در دوره عیلامی ها و منشور هخامنشیان این امر توسعه پیدا كرده كه برای نمونه می توان به تاسیس اولین دانشگاه در دوران باستان و اسلامی در خوزستان اشاره كرد.

وی گفت: در دوره اسلامی ایران پیشتاز در علم و دانش بود. همچنین در قاجاریه اولین سازمان ها به وجود آمده كه در دوره پهلوی هم این گونه بوده است. در دوران انقلاب و قبل از آن امام راحل بسیار به علم و دانش تاكید داشته و در نامه ای خطاب به پهلوی نوشت به جای ارتش و نفت تنها آموزش و پرورش را به ما بدهید چون به خوبی درك كرده بود كه قدرت فكری، معنوی، اقتصادی، آموزشی و نظامی همه در آموزش و پرورش وجود دارد.

آموزش و پرورش هیچگاه اولویت نخست دولتها نبوده

مدیركل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: آموزش و پرورش در تاریخ معاصر هرگز اولویت اول دولت های ایرانی نبوده و این بزرگترین مصیبت و چالش در تاریخ معاصر بوده است. لذا زمانی اقتصاد، صنعت و بهداشت خوب خواهیم داشت كه اولویت اول دولت قرار بگیرد و در این صورت تا پایین ترین سطوح جامعه افراد به خوبی پرورش می یابند.

تقی زاده عنوان كرد: اما این عدم توجه به آموزش و پرورش باعث شده كه با آن همه تاریخ درخشان كشور ما جزو ۹ كشور اول بی سواد دنیا با داشتن ۱۰ میلیون فرد بی سواد باشد. در خوزستان ۶۵۰ هزار بی سواد داریم و این استان رتبه سوم بی سوادی را در كشور دارد كه زیبنده استان نیست.

وی تصریح كرد: باید با مدیریت علمی و اجرایی قوی این چالش ها را از بین ببریم اما پرداختن به این مشكلات و رفع آنها از عهده آموزش و پرورش به تنهایی بر نمی آید. بعضی ها معتقدند كه علت بسیاری از عقب ماندگی ها و ناكامی ها از آموزش و پرورش و عملكرد ضعیف معلمان است اما این منصفانه نیست و عوامل متعددی در شكل گیری این چالش ها تاثیر دارند. اگر از زاویه تاریخی بررسی كنیم همین استان در تاریخ معاصر كانون بحران ها و حوادث ملی و بین المللی از جمله جنگ جهانی اول و دوم و دفاع مقدس بوده كه باعث از بین رفتن بسیاری از زیرساخت ها شد و خوزستان از توسعه عقب ماند.

مدیركل آموزش و پرورش خوزستان بیان كرد: همچنین منصفانه نیست كه خوزستان را از لحاظ آمار با سایر استان ها مقایسه كرد و اعتبارات را یكسان توزیع كنند بلكه باید بر اساس شاخص های تاریخی، اجتماعی به استان ما یك نگاه ویژه كرد.

مشكل ما كمبود منابع مالی و انسانی نیست

تقی زاده گفت: مشكل امروز ما كمبود منابع مالی و انسانی نیست بلكه عدم یک مدیریت علمی و اجرایی قوی و نداشتن برنامه برای توسعه یك مشكل اساسی است. اگر این مدیریت وجود داشت ۲۳۰ میلیارد تومان مطالبه آموزش و پرورش بلوكه نمی شد.

وی ادامه داد: تمام اعتبارات ملی سال جاری برای آموزش و پرورش خوزستان با داشتن حدود یک میلیون دانش آموز تقریبا چهار میلیارد تومان بوده كه پول گچ و صابون هم نمی شود. آموزش و پرورش خوزستان تنها استانی است كه در مشهد مقدس زائرسرا ندارد.

مدیركل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اینكه با حمایت استاندار كمیته ای وصول مطالبات تشكیل شده اظهار كرد: وصول این مطالبات نیاز به زمان دارد. با تشكیل این كمیته مبلغی از مطالبات پرداخت شده بنابراین با استفاده از ظرفیت های استان می توان تحولات بزرگی را ایجاد كرد.

تقی زاده اظهار كرد: با تدوین برنامه یک ساله آموزش و پرورش خوزستان موفقیت های بزرگی را كسب كردیم. در سال جاری ۶۵ هزار دانش آموز در مقطع پیش دبستانی جذب شد كه این کمک بسیاری به تقویت مقطع ابتدایی و ارتقا رتبه استان در كشور می كند.

وی افزود: فرآیند تعلیم و تربیت باید از مدرسه به خانه تداوم داشته باشد. داشتن ۲۵۰ هزار والدین بی سواد معضل بزرگی برای استان بوده و كار آموزش و پرورش را سخت تر می كند. برای تقویت سوادآموزی و رفع بی سوادی استان و راه اندازی كلاس برای این اولیا بی سواد به دانش آموزان اعلام كردیم در ثبت نامی سال آینده مدرك دوره پیش دبستانی و مدرك تحصیل والدین را به مدرسه ارائه دهند.

مدیركل آموزش و پرورش خوزستان عنوان كرد: آموزش و پرورش یک مسئله ملی بوده و باید ذهن مسئولان، خانواده ها و تمام جامعه را با مشكلات و مسائل آن درگیر كنیم و اگر می خواهیم در تولید علم و تكنولوژی جهانی سهمی داشته باشیم باید به آموزش و پرورش توجه ویژه ای كرد. خوشبختانه در یك سال اخیر آموزش و پرورش را به عنوان اولویت استان معرفی كرده ایم و این كار بزرگی است.