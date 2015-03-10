بیمارستان های همدان آماده ارائه خدمات در ایام نوروز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب معصومی ظهر سه شنبه در ستاد مدیریت بحران استان همدان با بیان اینکه امکانات برای بکارگیری در امداد نوروزی ۹۴ در سه بخش پیش بیمارستانی، بهداشت و غذا و دارو است، اظهار داشت: از ۲۷ اسفند ماه تا ۱۵ فروردین عملیات پیش بیمارستانی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در کشور دو هزار و ۹۸ پایگاه امدادی وجود دارد که از این تعداد ۴۴ پایگاه در استان همدان است، بیان کرد: تعداد پایگاه های امدادی شهری در کشور ۸۲۶ و در استان همدان ۱۸ پایگاه است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی همدان تعداد پایگاه های امداد جاده ای را در کشور هزار و ۲۷۲ پایگاه عنوان کرد و ادامه داد: ۲۶ پایگاه امداد جاده ای در استان همدان وجود دارد.

معصومی با بیان اینکه در کشور ۱۵پایگاه امداد هوایی وجود دارد که یکی از این پایگاه ها متعلق به همدان است، ابراز داشت: چهار هزار و ۲۷۰ دستگاه آمبولانس در کشور وجود دارد که از این تعداد ۷۰ آمبولانس در همدان است.

پنج ایستگاه سلامت و ۳۵۰ نیروی انسانی در ایام نوروز خدمات رسانی می کنند وی با بیان اینکه ۵۷ دستگاه اتوبوس امبولانس در کشور وجود دارد که یکی از این اتوبوس امبولانس ها در استان همدان است، افزود: همچنین در استان همدان پنج ایستگاه سلامت و ۳۵۰ نیروی انسانی در ایام نوروز خدمات رسانی می کنند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی همدان با بیان اینکه در شهر ها پایگاه ها در میدان های اصلی و فرودگاه و غیره مستقر می شوند، عنوان کرد: بیمارستان ها آماده هستند و کشیک لازم برای آزمایشگاه ها درنظر گرفته شده است.

حبیب معصومی با بیان اینکه برای داروخانه های شبانه روزی کشیک تعیین و لیست داروخانه های شبانه روزی اعلام شده است، بیان کرد: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نظارت بر بهداشت محیط رستوران ها، غذا خوری ها و غیره را بر عهده دارد.

معاون عمرانی استاندار همدان نیز در ادامه با بیان اینکه امسال سال خوبی بود و مردم آرامش و امید بیشتری داشتند، اظهار داشت: امسال تدبیر بهتری در جامعه صورت گرفت و کارها با مشورت عقل و منطق انجام شد.

محمود رضا عراقی با بیان اینکه امسال از تصمیم گیری با احساس و دادن آمار خودداری شد، بیان کرد: از ماده ۱۰ و ۱۲ اعتبارات خوبی برای حوادث به استان همدان داده شد.

وی با بیان اینکه در جلسات متعدد موضوع نوروز بحث و آمادگی لازم تذکر داده می شود و این به دلیل اهمیت موضوع است، عنوان کرد: باید این موضوع نهادینه شود که باید به مردمی که به استان همدان سفر می کنند خدمات ارائه دهیم.

معاون عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه وزیر کشور توصیه هایی برای سفر های نوروزی در ۲۱ بند به همه استان ها ارسال کرده است، ادامه داد: این توصیه ها به همه ادارات استان داده شده است.

عراقی با بیان اینکه بند ۱۸ آمادگی مدیریت بحران برای حوادث غیر مترقبه را توصیه می کند، بیان کرد: علاوه بر مسائلی که باید به صورت روتین انجام شود باید آمادگی لازم در برابر هر شرایطی را داشت.

وی با بیان اینکه استان همدان آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است، عنوان کرد: طبق دستور استاندار، فرمانداران باید در استان بمانند و موارد را کنترل کنند.