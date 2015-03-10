بودجه فرهنگی جمعیت هلال احمر در سال ۹۴ افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر رستمی ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگی جمعیت هلال احمر استان زنجان که با حضور معاونان و مسئولان هلال احمر زنجان برگزار شد ابراز کرد: تاکنون حدود ۵۰ درصد از آن تخصیص یافته است که این میزان تخصیص نیز نسبت به سال ۹۲ افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: وحدت و همدلی مسئولان شهرستان ها باعث دلگرمی است و این وحدت موجب پیشبرد اهداف سازمان می شود.

وی با اشاره به اهداف جمعیت هلال احمر بیان کرد: اهداف دستگاه هلال احمر به روشنی ترسیم شده و جهان شمولی، بی غرضی، بی طرفی، تکریم، انسان دوستی از این اهداف ارزشمند است.

معاون فرهنگی جمعیت هلال احمر کشور تصریح کرد: خدامحوری و مردم محوری ۲ پایه اصلی فرهنگ جمعیت هلال احمر است و از آنجا که خداوند در قرآن رضایت خود را در رضایت مردم عنوان می کند در نتیجه باید در جهت رضایت مردم تلاش شود زیرا رضایت خداوند بدون این مهم برآورده نمی شود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان جمعیت باید برای جلب رضایت امدادگران تلاش کنند اظهار کرد: با توجه به اینکه اساس کار جمعیت، بر فرهنگ همدلی، ایثار، برادری، برابری است پس مسئولان هلال احمر نباید بین خود و امدادگران فرق قائل باشند و رفاه حال امدادگر را قبل از خود فراهم کنند.

رستمی با بیان اینکه مردم محوری راه رسیدن به خداست و اطعام نیازمندان که در کشورهای غیر مسلمان هم وجود دارد تنها گوشه ای منشور پیامبر است، یادآور شد: اطعام بدون تکریم خوب است اما اصلح نیست و اطعام با تکریم بهتر است.

وی با اشاره به مهندسی فرهنگی خاطر نشان کرد: زمانی مهندسی فرهنگی را می توان ترسیم کرد که بر اساس اهداف جمعیت حرکت کنیم و وقتی مغز اهداف مهندسی فرهنگی تعریف شود مهندسی فرهنگی ایجاد می شود و باید بدانیم چطور می توانیم فرهنگمان را حفظ کنیم.

معاون فرهنگی جمعیت هلال احمر کشور خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان جمعیت هلال احمر در تمامی استان ها و شهرستان ها با زیردستان خود رفتار پسندیده داشته باشند و هنگامی که کارکنان با مشکل و آسیبی مواجه شد برای رفع آن دریغ نکنند و ایثار و امداد و کمک کردن از داخل جمعیت هلال احمر باید آغاز شود.