سن ناهنجاری ها در جامعه كاهش پیدا كرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن زاده صبح امروز در جشنواره استانی آموزگاران تلاشگر كه در تالار فردوسی ناحیه یك اهواز برگزار شده بود، اظهار كرد: معلم ابتدایی فقط متولی آموزش نیست بلكه تاثیر فراوانی در شكل گیری شخصیت دانش آموز این مقطع از لحاظ معنوی، روحی و پرورشی دارد.

وی با تاكید بر ایجاد روح مسئولیت پذیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی و نقش برجسته معلمان این دوره در این كار عنوان كرد: هرچند كه دنیا در حال توسعه بوده و شاهد بروز تكنولوژی های نوین هستیم متاسفانه عواملی باعث جدا شدن اعضای خانواده از همدیگر شده اند. اگر معلمان در ایجاد این روح مسئولیت پذیری تلاش نكنند این جدا شدن توسعه پیدا كرده و میان معلمان و دانش آموزان هم فاصله ایجاد كرده و اثر تربیتی مدرسه و معلم از بین می رود.

امام جمعه موقت اهواز تصریح كرد: در جامعه سن ناهنجاری ها به شدت كاهش پیدا كرده و این مسئولیت و رسالت ما به خصوص آموزگاران دوره ابتدایی را سنگین تر كرده است و باید كارهای بیشتری در این زمینه انجام دهیم. وزارتخانه ای مثل آموزش و پرورش بیشترین خدمات فرهنگی و آموزشی را به نظام جمهوری اسلامی داشته است اما متاسفانه در نظام مالی و اداری كشور هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نكرده است.

حجت الاسلام حسن زاده افزود: بعضی ها معتقدند این وزارتخانه یك وزارتخانه مصرفی است و این موضوع یك نگاه غلط و معضل بزرگی برای جامعه است. هر چند قدم هایی برای توجه بیشتر به وزارت آموزش و پرورش برداشته شده اما تا نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی وجود دارد كه امیدواریم این فاصله مانع انجام رسالت فرهنگیان نشود.

وی خطاب به معلمان ابتدایی حاضر در جشنواره گفت: نقش شما بی بدیل و استثنایی بوده و یك عبادت بزرگی است كه نصیب شما شده است. هیچ كس نمی تواند كار معلم را انجام دهد و به اندازه آن هم نمی تواند كار تربیتی اثرگذار انجام دهد.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به اینكه شهدای دانش آموز معلمان تاریخ هستند، بیان كرد: آموزش و پرورش سرشار از ایثار است و وجود معضلات مالی نباید مانع ایثار آنها شود.