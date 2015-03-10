برگزاری جشنواره دست های کوچک دعا با رویکرد سند چشم انداز ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر بر ضرورت توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ تاکید کرد و گفت: برنامه های حوزه هنری در سال ۹۴ بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ تدوین می شود.
وی از برگزاری کنگره بین المللی استاد شهریار در شهریور ماه سال آتی با رویکرد سند چشم انداز ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: در سال آینده آثاری که در حوزه هنری توسط هنرمندان تولید خواهد شد با رویکرد جشنواره هنری ایران اینده و افق ۱۴۰۴ خواهد بود.
میلانی نصب نمادها و المانهای سند چشمانداز ۱۴۰۴ و بهرهگیری از ابزارهای تبلیغاتی درفضای شهری، ادارات، دانشگاهها، مدارس و گنجاندن مفاهیم، محورها و اهداف این سند در سخنرانیها، گفتمانها و کرسیهای آزاداندیشی را ازجمله راهکارهای ترویج و فرهنگ سازی مشارکت مردم در اجرای این سند عنوان کرد.
میلانی سپس با بیان اینکه ارزشهای محوری و مورد تأکید دین و انقلاب درحوزه هنر مشخص است و هنرمندان باید درآن مسیر قدم بردارند، اظهار داشت: حوزه هنری آذربایجان شرقی درصدد است براساس مؤلفههای ایمان، اخلاق، دانش، تعهد، نوآوری و خلاقیت و شناخت نیاز و ذائقه مخاطب با تأکید بر کار تیمی و مشارکت همگانی بهشکلی پرشور و شعور وارد میدان شده و سهم بهسزایی در برگزاری جشنواره هنری ایران آینده ایفا کند.
