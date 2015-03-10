سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون یورویی پژو در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم یکه زارع در جمع خبرنگاران درخصوص میزان سرمایه گذاری پژو برای تاسیس کارخانه در ایران گفت: در گام اول هر یک از طرفین ایرانی و فرانسوی ۱۵۰ میلیون یورو در این کارخانه سرمایه گذاری خواهند کرد که به مرور این میزان سرمایه گذاری به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در پاسخ به مهر افزود: شروط ایران برای پژو در مقابل سرمایه گذاری ای که انجام می دهد علاوه بر صادرات ۳۰ درصدی در محصولات انتقال دانش فنی نیز هست ضمن اینکه همین شروط را برای سایر خودروسازانی که می خواهند با ایران شراکت کنند رعایت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: همچنین رنو نیز برای مذاکره با ایران اقداماتی را صورت داده چراکه بازار ایران برای تمامی خودروسازان خارجی بازار جذابی است و تمایل زیادی به حضور در این بازار دارند.

یکه زارع در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر دستورات رئیس جمهور رونمایی از اولین خودروی هیبریدی نیز گفت: تولید انبوه خودروهای هیبریدی نیاز به پیش شرط هایی دارد که اولین آن ارائه یارانه به مشتری است چراکه عموما قیمت این خودروها بالا است و مشتری تمایلی به خرید آنها ندارد.

وی افزود: مساله دوم زیرساخت هایی است که برای تردد خودروهای هیبریدی باید رعایت شود به این معنا که مشکل شارژ در جاده های مختلف کشور حل شود.

یکه زارع ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت نیرو باید اگر خودرویی در پارکینگ منزل خود شارژ می شود هزینه برق آن برای مصرف کننده مناسب باشد همانطور که در دنیا و برخی کشورهای اروپایی این هزینه بسیار ارزان یا در حد صفر است.

یکه زارع ادامه داد: رئیس جمهور نیز بر موضوع تجاری سازی خودروهای برقی و هیبریدی و فراهم ساختن زیرساخت های آن تاکید داشته است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو قیمت وانت آریسان را در بازار کمتر از ۲۵ میلیون تومان عنوان و خاطرنشان کرد: به نظر می رسد با قیمتی که ایران خودرو برای این وانت ارائه می کند رقبا اندکی دچار مشکل خواهند شد.

وی اظهار داشت: شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودروهای سواری است و خودروهایی همچون وانت باید از سوی خود شرکت تعیین قیمت شوند.