معلمان ابتدایی در توسعه مبانی اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر شجاعی صبح سه شنبه در جشنواره استانی آموزگاران تلاشگر كه در تالار فردوسی ناحیه یك اهواز برگزار شده بود، به بیان اهداف جشنواره پرداخت و گزارشی از طرح ها، برنامه ها و موفقیت های این معاونت ارائه داد و گفت: این جشنواره در تمامی مناطق استان برگزار شد و بر اساس طرح و برنامه هایی كه از ابتدای سال داشتیم شاخص هایی را تدوین كردیم كه در هر منطقه از هر پایه پنج نفر انتخاب شدند و در نهایت یك نفر به عنوان آموزگار تلاشگر و برتر كه بالاترین امتیاز را كسب كرده بود به جشنواره استانی جهت تقدیر معرفی شد.

وی با تاكید به بنیادی بودن دوره ابتدایی و حساسیت ویژه نسبت به آن افزود: بیشترین ملاقات های چهره به چهره مدیركل با آموزگاران دوره ابتدایی بوده و بیشترین تقدیر نامه ها هم به آنها اهدا شده است. هدف اصلی این جشنواره پیشرفت حوزه ابتدایی و ایجاد انگیزه بیشتر در آموزگاران است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان تصریح كرد: اهمیت و جایگاه مقطع ابتدایی بسیار بالا بوده و در این دوره اصول اولیه آموزش را دنبال كرده و مسائل پرورشی هم در این جشنواره از اهمیت خاصی برخوردار است. در هر جامعه ای برای محتوای درسی و برنامه ریزی درسی بر اساس مبانی فلسفی و اجتماعی خط مسیر تعلیم و تربیت تعیین می شود.

شجاعی عنوان كرد: جامعه دانش آموزی ما در دوره ابتدایی باید به خوبی شناخته شود تا بر اساس شرایط روحی، روانی و جسمانی آنها برنامه های لازم را برای آنها تهیه كنیم. مبانی اجتماعی، میراث فرهنگی و ملی و به ویژه توسعه آن توسط معلمان ابتدایی بسیار مهم است.