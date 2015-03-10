پاسبانی از امنیت وظیفه همه نهادها و شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره پلیس، رسانه، نظم و امنیت عمومی که صبح سه شنبه با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری، رئیس خانه مطبوعات قزوین و اصحاب رسانه های استان در سالن همایش شهدای نیروی انتظامی قزوین برگزار شد، اظهارداشت: از همه اصحاب رسانه ای که در این استان با تلاش های خود در این جشنواره معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان را یاری رسانند تشکر و قدردانی می کنیم.

وی ادامه داد: مقوله تولید امنیت، اشاعه و ارتقای آن مسئله ای روشن و مورد وقوف همگان است بر همین اساس می توان گفت که همه نهادها و اقشار جامعه به ویژه اصحاب رسانه در این فرایند مشارکت و تاثیردارند.

سردار میرحیدری افزود: اهمیت نقش مشارکت همگانی در مقوله امنیت به حدی بالا است که اگر مشارکت همه شهروندان و آحاد جامعه نباشد با وجود همه توطئه های دشمن ایجاد امنیت غیرممکن خواهد بود.

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین گفت: رسانه ها در ایجاد این امنیت می توانند با برخورداری از نقش بی بدیل خود در اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم در همه عرصه ها می توانند یاری گر پلیس باشند.

وی بیان کرد: ضمن تشکر از تلاش همه اصحاب رسانه معتقدیم که اصحاب رسانه می توانند با هوشمندی خود و تعمیق ارتباط خود با پلیس امنیت و احساس امنیت را در جامعه ارتقا بخشند.

سردار میرحیدری گفت: یکی از نکاتی که توجه به آن برای اصحاب رسانه و جامعه بسیار مفید است نوع انعکاس اخبار است که باید به گونه ای نباشد که خدای ناکرده منجر به کاهش احساس امنیت و سوء تعبیرها در جامعه شود.

وی در پایان افزود: امیدواریم که این تعامل میان اصحاب رسانه استان و دستگاه های امنیتی و انتظامی علی الخصوص پلیس بیش از پیش ادامه و ارتقا یابد.