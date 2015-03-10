۸۵ درصد وظایف بهزیستی برون سپاری شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بهزیستی محمد محمدی قیداری افزود: در صورت انجام کار مردم به دست خود آنها فعالیتها به نتیجه خواهد رسید و هر گاه مردم وارد عرصه کار شده اند نتیجه حاصله مطلوب بوده است.

وی یادآورشد: ۳۷۳کارمند بهزیستی استان زنجان در هشت شهرستان با عشق و ایثار به ۶۵ هزار مددجو خدمات رسانی می کنند.

محمدی قیداری خواستار توجه بیش از پیش مسئولان و نمایندگان ملت به مشکلات مددجویان نهادهای حمایتی و اقشار آسیب پذیر جامعه شد.

وی بااشاره به وظایف خطیر بهزیستی اظهارکرد: بهزیستی سازمانی حمایتی تخصصی است که ۱۵۲ وظیفه مهم و متنوع را انجام می دهد.

محمدی قیداری از توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی خبر داد و ابراز داشت: برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت هدایت و حمایت گروههای داوطلب و موسسات غیردولتی با رویکرد بهبود و گسترش در حال انجام است.

وی تکیه بر کرامت انسانی و رعایت حرمت مددجویان بهزیستی را از مهمترین سیاستهای این سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد: توانمندسازی، کمک به ایجاد اشتغال پایدار از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای متناسب بانیاز بازار کار و آموزش مهارتهای زندگی، شغلی و ساماندهی معلولین و سالمندان از دیگر فعالیتهای حائز اهمیت و مهم بهزیستی است.