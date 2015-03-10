۲۵ پایگاه هلال احمر ویژه راهیان نور در خوزستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادای پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه رسالت جمعیت هلال احمر تسکین آلام بشری است، اظهار کرد: این سازمان از آمادگی لازم در راستای استقبال از مهمانان نوروزی را داراست.

وی با ابراز خرسندی از اجرای طرح تحول نظام سلامت در دولت تدبیر و امید افزود: جمعیت هلال احمر استان در این زمینه برنامه های متنوعی را در دستور کار خود قرار داد و گام های موثری در راستای اجرای هر چه بهتر این طرح پسنیده برداشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: یکی از اقدامات صورت گرفته از سوی جمعیت هلال احمر استان در زمینه طرح تحول نظام سلامت، اجرای طرح سفرنامه سلامت در چهار شهر رامهرمز، آبادان، دزفول و اهواز است.

خدادای با اشاره به بحث ریزگرد ها اظهار کرد: جمعیت هلال احمر خوزستان با ارائه خدمات امدادی در حد توان خود دوشادوش مردم خوزستان قدم برداشت و در همین زمینه کمیته ریزگرد ها در این نهاد تشکیل و برنامه های آموزشی مختلفی در مباحثی همچون؛ پیشگیری و خودمراقبی طراحی شد.

وی با اشاره به ورود مهمانان نوروزی به استان خوزستان گفت: در این زمینه پایگاه های؛ امداد و نجات، ایمنی و درمانگاه های سیار در نقاط مختلف استان راه اندازی می شود.

فعالیت ۴۵ پایگاه در نوروز

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان افزود: در حوزه امداد و نجات ۴۵ پایگاه نوروزی در کل استان برپا خواهد شد که ۲۵ مورد از آنها در یادمان های شهدا و مناطق جنگی ویژه راهیان نور ایجاد خواهد شد. در هر کدام از این پایگاه ها ده نیروی انسانی مستقر خواهند بود.

خدادادی اظهار کرد: در حوزه امداد و نجات دریایی نیز دو پایگاه در منطقه خرمشهر و دزفول فعال خواهد بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان افزود: همچنین در مناطق جنگی نیز چادر های بزرگ گروهی برپا خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح سلامت مهمانان نوروزی با شعار «بی گدار به جاده نزنیم و ظریف برانیم» نیز در حوزه جوانان این سازمان انجام خواهد گرفت، عنوان کرد: در این زمینه ۳۲ پایگاه سیار در مناطق مختلف استان همچون مبادی ورودی شهر ها فعال خواهد شد. همچنین در کنار این پایگاه ها هفت نمایشگاه جانبی و چهار ایستگاه سلامت نیز ایجاد خواهد شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان با بیان اینکه امیدوار هستیم تا در ایام نوروز شاهد پدیده گرد و غبار نباشیم، گفت: در صورت بروز پدیده گرد و غبار، جمعیت هلال احمر خوزستان بر اساس ظرفیت های موجود به مهمانان نوروزی و شهروندان خدمت رسانی انجام خواهد داد.

آمادگی برای گرد و غبار در نوروز

وی با اشاره به آمار بسیار بالای تصادفات جاده ای در اثر خطاهای انسانی گفت: نقاط پرحادثه و خطر آفرین در مسیر های مواصلاتی استان شناسایی شدند و تمهیدات لازم در راستای ایجاد ملزومات مورد نیاز در این محور ها اندیشیده شده اما به طور حتم با رعایت قوانین از سوی رانندگان درصد بسیار بالای از تصادفات جاده ای به وقوع نخواهد پیوست.

خدادادی با اشاره به فعالیت های سازمان جوانان هلال احمر خوزستان افزود: این سازمان جشنواره های متنوعی با موضوعاتی همچون؛ عکس و نقاشی تدارک دیده است که قطعا این جشنواره ها در ایام نوروز برگزار خواهند شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان اظهار کرد: در ایام نورزو یک فروند بالگرد آماده خدمت رسانی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث اختمالی خواهد بود.

وی تصریح کرد: جمعیت هلال احمر خوزستان درصدد است که امکانات پزشکی و نیروی انسانی مورد نیاز در تنها بالگرد این سازمان را تامین کند. این بالگرد از قدرت مانور پایینی برخوردار است و نمی تواند در بسیاری از مناطق فرود بیاید و تنها برای حمل بار مناسب است.