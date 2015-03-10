۱۳ نمایشگاه فروش بهاره در آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صادق اسکندری ظهر یکشنبه در نشست خبری در خصوص فعالیت های این سازمان در ایام نوروز بیان داشت: این فروشگاه ها با هدف تعدیل قیمت ها، توزیع مناسب اقلام مورد نیاز مردم، عرضه مستقیم کالا با بیش از ۸۱۲ غرفه در سراسر استان برپا شدند.

وی با بیان اینکه فعالیت این نمایشگاه ها تا ۲۵ اسفندماه سالجاری در سطح استان ادامه خواهد داشت اظهارداشت: در این نمایشگاه ها کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان برای ایام عید به ویژه آجیل، شیرینی‌جات، مواد پروتئینی، پوشاک، کیف و کفش و مواد شوینده در این نمایشگاه‌ها عرضه می‌شود.

اسکندری با اعلام اینکه نمایشگاه فروش بهاره مرکز استان نیز در پارک جنگلی محل دایمی نمایشگاه های ارومیه دایر شده، اضافه کرد: در این نمایشگاه کالاهای مورد نیاز مردم با ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت‌های متعارف در سطح بازار به‌ فروش می‌رسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی یاد آور شد: در راستای تنظیم بازار و عرضه مستقیم کالا علاوه بر برپایی نمایشگاه های فروش بهاره، ۲۲۵ واحد صنفی نیز بصورت عرضه مستقیم کالا و فروش فوق العاده فعالیت خواهند کرد.

اسکندری با اشاره به افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال، اظهار داشت: طرح نظارتی ویژه نوروز با هدف نظارت بر وضعیت بازار این کالاها و خدمات، ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی و جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع به شکایات اجرا می شود.

وی با بیان اینکه نظارت در بازار در دو عرصه کالا و خدمات انجام می شود، گفت: بخش کالا شامل لباس، کیف و کفش، اقلام خوراکی، میوه و تره بار، لبنیات و سایر مایحتاج مردم است ودر بخش خدمات نیز بازرسی شرکت های مسافربری هوایی و زمینی، اماکن تفریحی و فرهنگی، واحدهای اقامتی ، رستوران های داخل شهر و بین شهری انجام می شود.

اسکندری همچنین با اشاره به اجرای گشت‌های مشترک بازرسی عنوان کرد: علاوه بر بازدید منظم روزانه بازرسان این سازمان و اتاق اصناف از مراکز عرضه کالا و خدمات در سطح استان، گشت‌های مشترکی نیاز با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت وسازمان تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در ادامه به اقدامات صورت گرفته در راستای تنظیم بازار استان از ابتدای سالجاری تا کنون اشاره کرد و گفت: توزیع ۳ هزار و ۲۰۰ تن مرغ گرم و منجمد در ایام ماه مبارک رمضان، توزیع ۹ هزار تن برنج تایلندی با قیمت های ۶ هزار و ۷ هزار ریال به ازای هرکیلو، توزیع ۵۰۰ تن برنج شیرودی، توزیع ۲ هزار تن شکر ، توزیع ۶ هزار تن برنج هندی و توزیع ۳۰۰ تن نخود و عدس از جمله کالاهای اساسی توزیع شده در ایام مختلف سالجاری است.

وی گفت: همچنین برای تامین بازار میوه در ایام نوروز آذربایجان غربی نیز ۲ هزار و ۵۰۰ تن پرتقال و ۵۰۰ تن سیب به همراه، مرغ، روغن نباتی، شکر و برنج نیز به مقدار کافی برای شب عید ذخیره سازی شده است.