۲۵۰ پروژه در شهرستان بوشهر طی سال جاری اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیمی بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان، ضمن تبریک هفته بوشهر اظهار داشت: دولت تدبیر و امید زیر چتر حمایتی مقام معظم رهبری در سالی که گذشت توفیقات بسیاری در عرصه های داخلی و خارجی کسب کرد.

وی افزود: دولت در عرصه داخلی در حوزه سلامت، تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم گام های موثری برداشت و در عرصه سیاست خارجی هم توفیقات بسیار خوبی داشته است.

فرماندار بوشهر ادامه داد: موفقیت در زمینه انرژی هسته‌ای، تعاملات سازنده با دنیا و حضور موثر نظام جمهوری اسلامی در خاورمیانه و حمایت مقتدرانه از مظلومیت عراق و سوریه و بسیاری اقدامات دیگر نیز از جمله سایر موفقیت های دولت یازدهم در عرصه خارجی است.

ابراهیمی اذعان داشت: در دی ماه امسال بوشهر میزبان رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید بود که این سفر دستاوردهای بسیار خوبی برای استان و به خصوص شهرستان بوشهر داشت که یکی از مهم ترین آنها تصویب اعتبار برای اجرای طرح فاضلاب بوشهر بود.

وی بیان کرد: طی سال جاری ۲۵۰ پروژه از محل اعتبارات مختلف در شهرستان بوشهر اجرا شد ضمن اینکه امسال شاهد حدود ۸۰ درصد تخصیص اعتبار بودیم که در ۱۵ سال اخیر کم سابقه بوده و همین امر تائیدی بر عمل گرا بودن دولت است.

عزم ما برای مبارزه با زمین خواری جدی است

فرماندار بوشهر ادامه داد: افزون بر موارد یاد شده، پروژه هایی هم به همت شهرداری بوشهر، همکارانشان و بخش های مختلف دیگر انجام شده که همگی در کنار هم در تغییر چهره ی شهر و مبلمان شهری که از انتظارات مهم مردم است تغییرات بسیار خوبی ایجاد کرد.

حسن ابراهیمی ضمن تقدیر از همه همکارانی که برای تحقق این مهم تلاش کردند و بخصوص دستگاه هایی که از اعتبارات متمرکز خود نیز برای انجام پروژه ها کمک گرفتند اضافه کرد: با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره زمین خواری، باید با جدیت با زمین‌خواران مبارزه شود.

وی افزود: برای مقابله با آنها عزم مان جدی است و انتظار می رود ادارات مختلف برای حصول نتیجه موثر در این رابطه همکاری کنند.

بوشهر، آمادگی کامل برای استقبال از مسافران نوروزی دارد

فرماندار بوشهر با اعلام اینکه بر خلاف تصور برخی، بوشهر آمادگی کامل را برای استقبال از مسافران نوروزی دارد، بیان کرد: باید در برنامه‌های نوروزی فرهنگ غنی بوشهر معرفی شود تا مسافران از فرهنگ بوشهر بهره برده و خاطره‌ خوشی از سفر به بوشهر داشته باشند.

ابراهیمی در پایان با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید، گفت: ما هر چه داریم از شهدا داریم و باید برنامه‌های این آیین باشکوه برگزار شود و مسئولان نیز در این برنامه‌ها حضور پرشور داشته باشند.